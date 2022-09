Coup de tonnerre à l'US Open: Rafael Nadal tombe face à un grand Frances Tiafoe

En l'absence de Novak Djokovic, interdit d'entée sur le territoire des Etats-Unis car non vacciné contre le Covid, du n°2 mondial Alexander Zverev, qui se remet d'une blessure à la cheville droite, et après l'élimination dimanche du n°1 mondial et tenant du titre Daniil Medvedev, le Majorquin était favori pour décrocher un cinquième Majeur à Flushing Meadows et porter à 23 son record de titres du Grand Chelem.

Mais il est tombé sur un Tiafoe (26e mondial) qui a joué le match de sa vie alors que lui-même a regretté de ne pas avoir pu jouer son meilleur tennis.

"Il a bien joué, il a très bien fait beaucoup de choses. De mon côté, j'ai eu mes chances, et si je veux être en quarts, je dois jouer mieux que ça", a estimé l'Espagnol de 36 ans.