Au Monte-Carlo Country Club, les seniors font de la résistance

Ils se rendent plusieurs fois par semaine au Monte-Carlo Country Club, l’un des plus beaux clubs de la planète. Si ce n’est pour son cadre idyllique, c’est principalement pour sa convivialité, pour se maintenir en forme, pour la passion de cette petite balle jaune "qui rend fou", aime plaisanter l’un de ses membres, Michaël. Ils sont pour la plupart retraités et n’échangeraient "leur" sport pour rien au monde.

S’il n’entre pas encore dans la catégorie "senior", Michaël, 54 ans, a joué pratiquement toute sa vie au tennis. Il livre les recettes de son succès. "C’est le meilleur sport du monde. Il faut être technique, tactique, physique, il y a une notion de 3D, il y a une raquette, une balle. C’est un combat contre soi-même, un combat contre un adversaire. Tout est rassemblé dans le tennis."

La dimension physique, c’est ce qui intéresse Aimée. À 80 ans, la retraitée côtoie les allées du Country-Club depuis plus de 25 ans pour garder la forme. "C’est une façon de bouger, de se remuer et peut-être aussi d’empêcher de devenir vieux très rapidement. Je pense que le tennis doit avoir un apport sur la santé parce que j’ai un médecin généraliste dont je ne connais même pas le nom !"

Même combat pour Marie-Jo, 75 ans. Elle taquine la balle jaune depuis 40 ans et s’entraîne environ quatre fois par semaine. "Ça nous permet d’avoir une silhouette correcte pour des personnes de notre âge." D’autres, comme Jean-Luc, vont même plus loin, jusqu’au plaisir de se faire "mal". "J’ai besoin de courir, explique le néoretraité, membre du club depuis 25 ans. Il faut que je transpire, il faut que je fasse de longs échanges... C’est ce qui m’attire et c’est ce qui me plaît."

C’est bon pour le moral !

Si la pratique sportive est très souvent associée au physique, l’aspect mental, lui, est parfois négligé. Pourtant, nombreux sont les pratiquants à souligner les bienfaits du tennis sur leur santé mentale. "Avant d’être à la retraite, je faisais un travail qui était stressant donc j’avais besoin d’évacuer tout cela, poursuit Jean-Luc. Le fait de taper dans la balle est un défouloir."

Marie-Jo le voit également de cet œil. Pour elle, le tennis est aussi un exutoire. "Ce qui me plaît le plus, c’est le fait de tout oublier lorsque je joue. Je pars de la maison avec des soucis et puis après avoir joué pendant 1h30 voire 2h je ne pense plus à cela."

Sans oublier le lien social. La plupart des clubs de tennis possèdent leurs propres "club house", un lieu convivial où les joueurs et joueuses peuvent se retrouver après s’être tiré la bourre sur le court.

C’est le cas de Michaël. "On va combattre contre quelqu’un mais quand on sort du terrain on va boire un verre et refaire le match." D’autant plus lorsque votre club a une vue imprenable sur la Méditerranée. "Au Monte-Carlo Country Club le cadre est magnifique. Je prends toujours le temps de regarder autour de moi, je vois la mer, la montagne, les courts de tennis ," conclut Michaël.

Photos Jean-François Ottonello.

