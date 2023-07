La pongiste monégasque Xiaoxin Yang intègre le top 15 du classement mondial de tennis de table

Elle est passée tout proche d’un premier grand sacre aux Jeux européens. À Cracovie, en finale, la pongiste Xiaoxin Yang a mené 3 sets à 1 et 4-0 dans la 5e manche avant de voir la Roumaine Szocs remonter et s’imposer (4 sets à 3).

"C’est dommage, mais il faut savoir accepter la défaite." Ce brillant résultat a permis à la pongiste monégasque de passer de la 18e à la 12e place au classement mondial. "Je pense que je peux être fière de moi. À l’issue de la finale, je n’étais pas très contente. À chaud, il y avait forcément des motifs de déception. Mais avec le recul, je réalise que j’ai signé une très belle performance."

Paris 2024 dans le viseur

L’échec est déjà digéré et elle veut rebondir. "Ce revers doit me servir pour la suite. Je suis une fille très combattante. J’ai envie de faire encore plus de résultats pour ma carrière et pour Monaco. Il y a beaucoup de choses à travailler encore. Je n’ai pas gagné cette fois-ci la médaille d’or, c’est une motivation supplémentaire pour progresser, ce qui n’aurait sans doute pas été le cas en cas de victoire. Pour ma carrière, il y a encore de très belles choses à écrire. Il faut que je me concentre pour les prochaines grandes échéances."

Tous les regards sont à présent braqués sur Paris 2024. Après Tokyo (où elle fut la première athlète monégasque à se qualifier pour des Jeux d’été), une deuxième participation consécutive est un objectif majeur. "Il faudra passer par une qualification, mais le classement mondial comptera aussi. Si j’arrive à me maintenir dans les vingt premières, je pense avoir ma chance."

"Progresser mentalement"

Pour la suite, Xaioxin Yang sait dans quels domaines elle doit s’améliorer. "Je ne suis pas encore parfaite, je ne le serai jamais. Mais j’aimerais bien progresser. » confie-t-elle avec une belle lucidité. « Il faut que je travaille techniquement, mais mentalement aussi il faut que j’arrive à libérer mes émotions. Je me disais qu’il fallait que je sois tout le temps humble et normale, mais dans des moments clefs, il faut savoir extérioriser tout cela, c’est d’ailleurs ce qu’a réussi mon adversaire roumaine."

Cette deuxième place, résultat historique pour Monaco, est la récompense d’inlassables heures de travail. "J’ai été touchée par tous les messages de soutien. C’est très important de sentir que les gens sont derrière vous. Dans les moments durs et compliqués, cela permet d’avancer. Il faut tenir sportivement mais aussi moralement. Je voyage à maintes reprises seule dans le monde entier, je suis assez souvent loin de Monaco, loin de ma famille."

Deux semaines après la Pologne, elle est d’ailleurs repartie en Chine pour participer à une compétition. "Je vais me remotiver, travailler à nouveau, côtoyer et jouer avec les meilleures du monde."

Une médaille d’argent que Xiaoxin Yang "dédie au prince Albert II et à Madame Lambin Berti, secrétaire général du Comité olympique monégasque. Je n’oublie pas aussi mon mari Pierre et ma fille Céline. Elle était très fière de moi. Je me dois d’être un exemple pour lui montrer le chemin."

Âgée de cinq ans et demi seulement, elle est inscrite au sein de l’ASM tennis de table et tape déjà dans la petite balle en celluloïd depuis un an. "Je sens qu’elle a un peu de feeling avec ce sport. On verra pour la suite."