Monaco en route pour les Jeux Olympiques (1/6) : Xiaoxin Yang, porte-drapeau de la délégation

Le 23 juillet au soir, au moment de pénétrer dans le stade olympique lors de la cérémonie d’ouverture, la pongiste mènera le cortège des athlètes de la Principauté.

Xiaoxin Yang, native de Pékin et naturalisée monégasque en 2017, a été désignée porte-drapeau de la délégation monégasque. "J’ignorais que j’allais être choisie. C’est un grand honneur personnel", confie la sportive de 33 ans et d’1,55 mètre.

"Au moins atteindre les quarts

de finale"

Classée au 44e rang mondial, couronnée de deux médailles d’or aux Jeux des Petits États d’Europe en 2019, Xiaoxin Yang avait validé courant mars son billet pour les Jeux Olympiques, au tournoi de qualification à Doha.

Depuis, son esprit est exclusivement focalisé sur cette échéance cruciale. "J’ai cet objectif en tête depuis mes six ans et demi, depuis que j’ai une raquette en main. Je m’entraîne depuis des années pour ça, confie ce bourreau de travail. Je n’ai pas peur, je n’ai pas de pression. J’ai juste envie d’y être, de jouer, de me lâcher. Mon objectif est au moins d’atteindre les quarts de finale puis, bien sûr, d’aller le plus loin possible."

Avec une pensée particulière pour son défunt père – "il a toujours été derrière moi" – et pour sa fille, bloquée en Chine depuis les prémices de la crise sanitaire. "Je ne l’ai pas vue depuis un an et demi.Mais je lui montre que sa maman peut réussir dans son travail, dans son sport. Elle sera fière de moi plus tard."

Avant son envol pour Tokyo, programmé le 17 juillet, Xiaoxin Yang répétera ses gammes une dernière fois à Monaco. "On a invité des joueuses pour jouer avec moi. Je dois encore régler quelques aspects de ma stratégie de jeu. Globalement, je suis en confiance en ce moment."