La pongiste monégasque Xiaoxin Yang décroche l’argent aux Jeux européens

Comme leur nom l’indique, les Jeux européens ressemblent à des Jeux olympiques, à l’échelle de l’Europe. Après Bakou (Azerbaïdjan) en 2015 et Minsk (Biélorussie) en 2019, ils se tiennent cette année à Cracovie (Pologne) jusqu’au 2 juillet, avec 7.000 athlètes représentant 48 pays, dans 29 sports. Monaco vient de signer ce mardi soir un résultat historique avec la médaille d’argent obtenue par Xiaoxin Yang (tennis de table), en simple dames.

Tête de série, la pongiste monégasque avait débuté le tournoi tambour battant samedi face à la Néerlandaise Helle (11-4, 11-5, 12-10, 11-5). Le lendemain, elle poursuivait sur sa lancée, disposant de la Hongroise Madarasz (11-1, 11-3, 11-8, 13-11). Très solide, la représentante de la Principauté éliminait lundi la Portugaise Yu (12-10, 11-4, 11-7, 11-2), prenant sa revanche sur celle qui l’avait éliminée en demi-finales et future médaillée d’or de la précédente édition. Propulsée dans le dernier carré du tournoi, la Monégasque sortait la Roumaine Samara (11-9, 11-5, 11-4, 11-4) mardi en fin de matinée et obtenait brillamment son ticket pour la finale, sans avoir concédé la moindre manche. Dans le dernier duel, opposée à la Hongroise Szocs, tout avait débuté pour le mieux pour Xiaoxin Yang (11-4 et 11-7). Son adversaire ne baissait pourtant pas les armes et revenait dans la partie, s’adjugeant la troisième manche (11-7).

Une 5e manche fatale

L’athlète "rouge et blanche" repartait de plus belle avec le gain de la manche suivante (11-8). À 3 manches à 1 en sa faveur et à 4-0, on pensait que le plus dur était fait à l’entame de la cinquième manche. C’était sans compter sur le retour de Szocs qui, après 13 minutes, renversait la vapeur (13-11) pour revenir à 2-3. La Hongroise donnait le coup de rein nécessaire (11-9) pour égaliser à 3 manches partout. Tout allait donc se décider dans la septième et dernière manche.

Szocs prenait rapidement le large (5-0) avant de s’imposer finalement (11-3) après 56 minutes. L’écart de points gagnés (65-63) témoigne de l’intensité de la rencontre au cours de laquelle les deux joueuses se sont rendu coup pour coup. "En finale, c’était un match compliqué", confie Xiaoxin Yang. "J’ai mal géré à la fin. Dans la cinquième manche, je voyais la victoire se profiler et j’ai alors donné à mon adversaire la possibilité de revenir. Dans cette défaite, je vais progresser."

Après avoir terminé au pied du podium il y a quatre ans, la pongiste monégasque se pare donc d’argent pour sa deuxième participation aux Jeux européens. Une médaille qui lui a été remise par Yvette Lambin-Berti, Secrétaire général du Comité olympique monégasque, présente en Pologne. "C’est une performance historique et un résultat sans précédent pour Xiaoxin et le sport monégasque dont nous sommes très fiers." Se hisser en finale d’une telle compétition n’est en effet pas donné à tout le monde. À noter que Monaco était également représenté en padel, discipline non olympique mais figurant à ces Jeux. Benjamin Chavanis et Nicolas Fedoroff se sont inclinés dès le début du tournoi (2-6, 2-6) contre la paire polonaise Maszczyk-Janowicz.

Une performance historique pour Xiaoxin Yang qui s’est inclinée de peu en finale. (Photo European Games).