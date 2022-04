Yannick Alléno, au comptoir et aux fourneaux : "Je n'ai jamais quitté mon état de bistrotier"

C’est un endroit feutré, aux tons doux où se mêlent le crème, le turquoise et les reflets de la Méditerranée derrière les vitres. Un décor rehaussé par la porcelaine émaillée couleur azur de la vaisselle. Un cocon pensé par Yannick Alléno qui, un an après son installation à l’hôtel Hermitage, prend désormais pleinement ses marques au cœur du palace. L’ancien Vistamar est devenu Pavyllon. Un nouveau restaurant au concept imitant la table parisienne du chef… où justement la table est devenue un long comptoir où les clients s’installent face à la cuisine. Comme des spectateurs face à la scène d’un théâtre. Théâtre qui jouera 7 jours sur 7, du déjeuner au dîner, l’Alléno Show.

« Ce concept permet d’être très sensible au ressenti des gens, d’être au plus près de leurs envies. Il n’y a plus de filtre, plus de murs » estime le cuisinier vedette, fier d’établir cette formule en Principauté avec ce long bar qui se déroule sous une verrière créée sur la terrasse du palace. Le restaurant compte aussi un espace plus « traditionnel » avec tables nappées et une petite salle à manger privée. Histoire de satisfaire toutes les clientèles. Et elles devraient être nombreuses pour goûter au nouvel Alléno.

L’installation du chef treize fois étoilé par le guide Michelin dans le monde a fait sensation la saison dernière déjà. Un pari pris - et réussi - par le président délégué de la Société des Bains de Mer, Jean-Luc Biamonti, de miser en pleine crise sur cette nouvelle offre. « Il a pris ce risque et je crois que ce projet a fait du bien à tout le monde, moi le premier. Il m’avait dit que si la première saison se passait bien, nous ferions Pavyllon, il a tenu ses promesses » se félicite Yannick Alléno qui remercie aussi deux « bons génies » de la SBM qui l’ont accompagné dans son parcours monégasque : le chef Philippe Joannès, directeur des événements culinaires de la SBM et ancien compagnon de cuisine à la fin des années 80 au Sofitel de la porte de Sèvres à Paris. Ainsi que Louis Starck, « un capitaine extraordinaire », qui dirige l’Hermitage. Toute une équipe prête à relever le défi de cette nouvelle adresse gastronomique en Principauté.