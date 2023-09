VIDEOS. Le créateur de contenus et chasseur de voitures d'exception "G-E Supercars" nous explique pourquoi l'été a été dingue à Monaco

Car-spotter depuis douze ans, le Nancéen Romain, alias G-E, a investi les réseaux sociaux voilà quatre ou cinq ans pour y poster photos et vidéos de ses road-trips permanents entre Genève et Monaco, en quête de perles rares. Si la période du Grand Prix, bien que trop chère pour la majorité des car-spotters, et celle du Salon Top Marques, dont il est partenaire médias, sont particulièrement denses en mécaniques de précision, hiver comme été la Principauté reste unique à ses yeux.

"Plus de marche et moins de voitures"

Cet été, il a été témoin de l’étendue de la communauté de car-spotters et de son renouvellement. "Je suis un ancien désormais, et 20 ou 30 jeunes qui venaient pour la première fois m’ont envoyé des messages pour savoir à quel jour et à quelle heure venir."

Les indications n’évoluant pas. "À Paris et Genève, il y a plus de marche et moins de voitures. Ici, le Top 3 c’est la place du Casino, le rond-point du Portier et le virage du Fairmont. En fin de journée et jusqu’au bout de la nuit il y a aussi des combos sympas près du Grimaldi Forum et du Sass."

C’est d’ailleurs là que Romain a vu une licorne cet été. La Mercedes-AMG One unique au monde récemment livrée au pilote de Formule 1 et résident monégasque, Valtteri Bottas, et exposée dans la vitrine du showroom Mercedes. Il a également immortalisé la fameuse Aston Martin Walkyrie d’un autre illustre résident de la Principauté, Max Verstappen. "C’est l’une des plus belles années, voire la plus belle, depuis dix ans que je viens à Monaco. ça avait eu du mal à redémarrer après le covid, même si 2022 était pas mal, mais cette année, c’est redevenu comme avant."

Parmi les autres modèles filmés par G-E, on citera une Koenigsegg Agera. "Elle avait une plaque d’Arabie Saoudite. C’est presque le summum car on en voit beaucoup moins que des Bugatti à l’année, peut-être trois ou quatre." Ou encore une McLaren Senna, une Lamborghini Aventador, etc. "Début août il y avait deux Batmobile qui roulaient en même temps, un Saoudien et un Ukrainien. On ne voit pas ça ailleurs qu’à Monaco. J’ai aussi filmé une Porsche Turbo banale à Monaco, mais celle-ci avait un covering complet Pokémon!"

"Beaucoup de car-spotters, presque trop"

Du rêve à porter de mains… et à perdre la tête pour certains. "Il y avait beaucoup de car-spotters, presque trop. Certains débutants couraient après les voitures sans vraiment savoir ce qu’ils filmaient. À 90% la "communauté" se comporte très bien, mais elle s’est aussi agrandie avec l’arrivée de TikTok. Ce qui permet aussi d’être encore mieux informé sur les voitures présentes et leurs propriétaires."

Des propriétaires qui réclament les projecteurs l’été. "Je me souviens d’avoir vu une Chiron Supersport 300+, qui détenait le record de vitesse à l’époque. C’était le fils de l’émir du Qatar. Il était entouré de gardes du corps mais ne se cachait pas. Parfois les propriétaires s’identifient sur les réseaux sociaux mais la plupart on les reconnaît car on les voit depuis des années (...) Qatar, Koweït, Arabie Saoudite, c’est à celui qui ramènera la plus grosse voiture. Et avec ces nationalités se rajoute la rareté, car on ne les voit pas souvent en Europe et on se dit que la voiture a fait de l’avion."

Certains ont toutefois disparu des radars cette année: les Russes.