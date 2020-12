VIDEO. Comment François a sauvé une famille avec son tracteur en pleine tempête à Tende

François Riberi est balloté par le courant, douché par les trombes d’eau - "C’était apocalyptique". Mais il parvient à s’approcher. Au point d’amener le godet à la portée de la mère de famille.

"Elle a mis ses enfants dedans. Elle n’a pas voulu y aller parce qu’elle voulait récupérer son chien. Elle était paniquée, je comprends, témoigne François. On a déchargé les enfants. J’y suis retourné. Elle est montée avec le chien. J’ai reculé. Et le matin, le chalet, il n’y était plus..." François Riberi dégage la force tranquille de ceux qui n’ont rien à prouver. Il le sait bien: en pareille situation, "il vous faut vingt secondes pour mourir". Mais il maintient: "Si c’était à faire, je referais la même chose."

Gratitude éternelle

Après ce sauvetage épique, rescapés et riverains trouvent refuge à la ferme Riberi. Elle en impose, à l’image des bras de François et de son berger des Carpates, Nebun, 80 kg. Outre l’étable, la ferme abrite un restaurant et une bluffante collection de charrettes. Cette nuit-là, François Riberi offre le dîner et un toit à ses hôtes. Faute d’électricité, il les éclaire grâce aux phares des tracteurs, décidément fort utiles.

Voilà pourquoi François estime être un "mauvais exemple. On a quasiment tout, à la ferme. Si on avait été des voisins “normaux”, on les aurait regardés partir sans pouvoir rien faire." Tout de même: il fallait un sacré cran pour grimper sur son tracteur. Humble, gêné, François en convient. "Mais est-ce du courage ou du bon sens ? Moi, je mettrais plutôt ça sur le compte du bon sens..."

Par la suite, François Riberi a réconforté Élody, la rescapée qui a vu partir le chalet familial et tant de souvenirs. Depuis, elle n’a pas manqué de lui témoigner sa gratitude. Sa mère aussi. "Elle est venue me remercier le lendemain en pleurant."

L’agriculteur a aussi ouvert une piste, aménagé un passage à gué, donné du fioul, prêté son matériel - "Des conneries, hein..." Il a surtout évité un bilan bien plus lourd à Tende. Il n’oublie pas que la seule victime est un "collègue" agriculteur.