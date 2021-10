"Très attristé" par le décès de Jean-Claude Guibal, le prince Albert II rend hommage à un "homme passionné pour Menton"

De l'aveu de ses proches collaborateurs, le prince Albert II a été "très attristé" par la nouvelle du décès du maire de Menton Jean-Claude Guibal, ce lundi matin.

Le souverain et le maire de Menton entretenaient de longue date une relation d'amitié muée d'un profond respect mutuel, que le Palais princier rappelle ce lundi dans une dépêche.

"Le prince Albert II a appris avec une profonde émotion et une grande tristesse le décès de Monsieur Jean-Claude Guibal. Le Prince garde le souvenir d’un homme engagé, passionné pour sa ville et ses habitants mais aussi celui de la relation de confiance et d’amitié qui a toujours présidée au rapport

entre la Principauté et Menton."

un ami de monaco

Jean-Claude Guibal avait ainsi été à l'initiative, en 2015, de la création d'une association œuvrant pour la pérennité des anciens fiefs Grimaldi.

"Le Souverain salue le travail effectué par Monsieur Jean-Claude Guibal durant 6 années en qualité de président de l’Association des Sites Historiques Grimaldi de Monaco."



"En ce moment de peine, le Prince adresse en son nom personnel et celui de la population de Monaco, ses prières et ses plus sincères condoléances à sa famille, aux Mentonnaises et aux Mentonnais."