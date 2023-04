"Tes seules limites sont celles que tu te fixes!": comment Alexandre, jeune sapeur-pompier azuréen, s’est relevé du grave accident qui lui a coûté sa jambe

Dans son salon, sitôt franchi le palier de sa maison, on ne peut pas le rater. Le pêle-mêle photo trône sur le rebord de la cheminée. Sur ces clichés, Alexandre Navarro n’a pas encore 20 ans. Il y pose avec ses camarades de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. "C’est un cadeau qu’ils m’ont fait quand j’étais à l’hôpital..."

À Toudon, dans la vallée de l’Estéron, ce jeune Niçois dévoile ces souvenirs de sa vie d’avant. Avant l’accident. Deux années de "moments magiques", au sein d’une brigade prestigieuse devenue "une seconde famille". Quand Alexandre a dû se résoudre à la quitter, ses collègues lui ont offert son casque. Il le conserve précieusement derrière un vitrine, reconnaissant: "Ils ne m’ont pas laissé tomber."

Alexandre Navarro est revenu vivre sur la Côte d’Azur qui l’a vu naître, il y a vingt-sept ans, dans le quartier de la Madeleine à Nice. Amputé de la jambe gauche, ce sapeur-pompier a fait preuve d’une résilience exceptionnelle, après l’accident de moto qui a fauché sa carrière et failli lui coûter la vie. C’était le 15 novembre 2015. Un drame personnel après une tragédie nationale.

Avec le casque offert par ses anciens camarades sapeurs-pompiers de Paris. Photo C. C..

34 opérations plus tard

Le 13-Novembre, Alexandre intervient avec sa brigade de Colombes (Hauts-de-Seine) lors des attentats de Paris. Il accompagne à l’hôpital un homme blessé par balle sur une terrasse. Le Niçois se souvient d’"une scène de guerre". La consigne? "Sauver ce qui est sauvable". Mais Alexandre préfère ne pas s’étendre. Pas envie de "donner de l’importance à ces gens qui n’en méritent pas".

Il ne rechigne pas, en revanche, à raconter comment sa vie a basculé le surlendemain. Au petit matin, Alexandre finit sa perm’. Il tombe de fatigue. S’endort. À son réveil, son amie d’alors l’invite à se changer les idées. Il enfourche sa Honda 500cm3. Parfaitement équipé, comme toujours. Et parfaitement concentré, assure-t-il. "Mais en face de moi, une voiture a voulu doubler et a fait un face à face..." Il ne peut l’éviter.

Fractures de la jambe, de l’avant-bras, du poignet, du pouce, du bassin, pneumothorax, "nerfs arrachés", "rate explosée"... Pour Alexandre, le bilan est atterrant. Tout son flanc gauche est touché. Son pronostic vital est engagé.

11 jours en coma artificiel. 17 jours en réa. Deux mois alité. 34 opérations. Un an et demi d’hôpital. Un jour, le médecin vient lui faire une annonce. "Quand il m’a dit qu’il m’avait amputé, là, ça a été dur. J’ai tout de suite pensé: « J’ai perdu mon métier"... "

Fauché en début de carrière, le jeune homme a su rebondir en se vouant à son autre passion: les chiens. Photo C. C..

"Tes seules limites sont celles que tu te fixes!"

Plus qu’un métier: une passion. Servir, sauver, Alexandre a attrapé ce virus à l’âge de 12 ans. Accident de luge. Fracture de la jambe, déjà. Premier contact avec les pompiers. "J’ai aimé le côté humain du métier." Il intègre un bac pro en sécurité prévention au lycée pro Les Palmiers. À 16 ans, il devient sapeur-pompier volontaire à Contes. Et à 18 ans, à l’issue d’épreuves de type militaire, ce beau gosse sportif rejoint les pompiers de Paris.

Deux ans après, le rêve est passé. La faute à cet accident et aux deux infections nosocomiales qui ont suivi. Amputé en quatre temps, Alexandre y laisse son pied, puis sa jambe. Mais il peut s’appuyer sur un soutien hors norme.

Ses camarades pompiers l’entourent. Le remotivent. Le galvanisent. "Tes seules limites, ce sont celles que tu te fixes!" Alors Alexandre écoute son mental, plus que son corps. Le jour où il sort de l’hôpital pour la première fois, il oublie ses béquilles. "Du coup, j’ai très vite appris à faire sans."

Nouvel équilibre

De retour auprès des siens à Nice, Alexandre Navarro réapprend à vivre. à apprivoiser son corps. à chercher son équilibre. Et à trouver une nouvelle voie.

Ce sera l’élevage canin. Une évidence. "J’ai grandi dans une famille de chiens", sourit-il. Un grand-père président d’association de chiens guides d’aveugles, un parrain éducateur canin... Alexandre marche sur leurs traces. En 2019, grâce aux indemnités liées à son procès, il acquiert une maison perchée dans l’Estéron, à 1000 mètres d’altitude. Il y ouvre sa pension canine, Riviera Dog Sitting.

De la terrasse, la vue sur les cimes est à couper le souffle. De joyeux aboiements viennent briser le silence. Il y a là Netherlands, son berger hollandais. Et ses hôtes du moment, Pride, Largo et Djanna. De gros toutous gardés au grand air. Sa société a le vent en poupe, à l’image de son millier d’abonnés Instagram. Parce qu’Alexandre a "l’amour du chien" et "une bonne expérience malgré [s]on jeune âge". Il a fidélisé une clientèle exigeante dans toute la région Paca et à Monaco. "Je fais 50.000 kilomètres par an..."

Alexandre avec le sweat-shirt envoyé récemment encore par ses ex-camarades de la brigade de Colombes. Photo C. C..

Résilience "exemplaire"

Son handicap? Qu’à cela ne tienne. Reparti de zéro, souvent rattrapé par des douleurs atroces, Alexandre ne refuse aucun défi. Rando, vélo, snowboard, ski nautique, périple en quad jusqu’à Limone ou ascension de cascades en Jamaïque... Il donne l’exemple, force l’admiration. Notamment celle de la belle Alessia, qui partage sa vie. "Tout le monde n’arrive pas à se relever de ça. Pour moi, tu n’es pas handicapé, tu es comme tout le monde." Et même un peu plus, sans doute.

Mais Alexandre n’est "plus pompier". Au sens où il "ne saute plus dans le camion". Pourtant, il n’a pas quitté cette grande famille. Aujourd’hui, Alexandre est sapeur-pompier volontaire au Sdis 06. Il fait de la prévention aux risques avec le service sauvegarde et citoyenneté. Sa cheffe, le capitaine Caroline Debussy, loue son aptitude "à dépasser les obstacles. Son parcours de vie et les moyens qu’il s’est donné pour y arriver sont exemplaires".

Ses atouts? Sérieux, empathie, respect, politesse, volonté. Et une capacité à "voir le verre à moitié plein". Voilà la recette d’un combattant. Un grand coeur qui ressent un pincement, parfois. "Quand je vois passer un fourgon dans la rue, dans ma tête, j’ai toujours 5 ans."