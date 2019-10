Ses expéditions, son challenge, le dérèglement climatique... l'aventurier Matthieu Tordeur se confie à Monaco

C’est un jeune homme de 27 ans, assoiffé d’aventures. Jamais rassasié tant qu’il n’a pas découvert une nouvelle terre, des visages inconnus. Le tutoiement facile et une bonhomie contagieuse, Matthieu Tordeur est le plus jeune explorateur au monde à avoir rallié le pôle Sud (1.130 km).

Seul, sans assistance et sans ravitaillement. Un exploit que peu de personnes au monde ont accompli. À pied, à vélo, en kayak, en 4L, à ski, à cheval, à moto, à la voile, ce globe-trotter endurci et membre de la Société des explorateurs français a traversé 90 pays, un océan, des déserts.

En conférence à Monaco pour les Assises de la sécurité, il a évoqué sa gestion du risque.

Un explorateur aux Assises de la sécurité, c’est quoi le lien?

Ça m’a surpris car le domaine d’activité n’est pas le même. Finalement, des ponts se font entre mon monde d’aventures et celui de la sécurité, de la défense et du risque. Il voulait quelqu’un hors du cadre. En expédition, je me confronte à des risques et dangers. Je les mitige en m’entraînant, en me préparant. Je suis intervenu sur cette vision du risque, ma gestion du danger, en me basant sur mes expéditions. Je ne suis pas un spécialiste du risque mais mes voyages en comportent: la météo, le terrain, le climat parfois peu sécuritaire (Kurdistan irakien, nord du Pakistan, Corée du Nord). Qu’on soit aventurier ou à la tête d’un organisme de sécurité, on est face à des problématiques communes.

Comment devient-on aventurier?

Il n’y a pas d’études particulières (rires). On le devient par la force des choses. Il y a dix ans, je ne me suis pas dit "Je veux devenir aventurier" mais plutôt "J’ai envie de vivre des aventures et ce serait génial d’en vivre". Cela prend du temps. C’est le fruit d’une passion, d’expériences et une multitude d’expéditions qui fait qu’on gagne en légitimité. C’est comme ça qu’on se dit aventurier. C’est un mot un peu fourre-tout… Je l’utilise car c’est la meilleure façon de me définir.Finalement, je réalise aussi des documentaires, des livres, je fais des conférences, des photos.

Un peu de journalisme, aussi?

Petit, je voulais être Tintin: un reporter. Que ce soit en Asie ou en Europe, je me mets dans des postures pour être seul sans jamais vraiment l’être. Plein de rencontres se font – sauf en Antarctique où il n’y avait rien – d’où le cadre journalistique. Mes parents, médecins et voyageurs, nous ont ouvert l’esprit. Ils prenaient un mois de leur temps pour des missions humanitaires. J’ai grandi avec ça.

"30% dans les jambes, 70% dans la tête"

En ralliant le pôle Sud en 50 jours, seul, sans assistance et sans ravitaillement de nourriture, vous devenez le premier Français et plus jeune explorateur au monde à le faire... Pourquoi ce challenge?

C’est une bonne question quand on sait qu’il fait froid, que c’est tout blanc et qu’il n’y a pas grand-chose (rires). C’est le continent le plus sec, froid et venteux et, par nature, le plus hostile de la planète. Depuis tout jeune, je suis fasciné par cette immense tache blanche en bas de notre planisphère, cette dernière terre un peu inexplorée. Tintin n’est jamais allé en Antarctique. Les premières personnes ont atteint le pôle Sud en 1991. J’ai grandi en lisant les récits d’explorateurs: Robert Falcon Scott, Paul-Émile Victor, Jean-Louis Étienne, Roald Amundsen, Ernest Shackleton… Je me suis toujours dit que ce serait mon tour un jour. C’est inexplicable, voire irrationnel tellement le lieu est hostile. Dans ce terrain vierge, on a l’impression d’être un peu le seul homme sur Terre, de voir le monde tel qu’il était il y a 10.000 ans. J’avais aussi cette curiosité d’expérimenter la solitude.Cinquante jours pour moi, c’était du luxe.

Vous disiez justement que ce n’était ni une quête, ni une retraite, ni une fuite en avant…

Il n’y avait pas de dimension spirituelle ou méditative. Ce n’était pas, non plus, une fuite de ma vie en France. J’aime autant le départ en Antarctique que le retour en France. Quand on se retrouve tout seul, sans aucune rencontre possible, on va chercher en soi des choses qu’on n’irait pas chercher autrement. On est seul face à soi, ses propres doutes, ses propres forces. On se découvre. Ce type d’expédition, c’est 30% dans les jambes et 70% dans la tête.

"les sens sont mis en hibernation"

Qu’est-ce qui vous a le plus manqué?

Les choses qu’on prend pour acquises, ici. Le fait de ne pas avoir la nuit. D’habitude, elle rythme les journées. Avec l’été austral, il faisait jour tout le temps. C’était très artificiel, ma montre me guidait. La nourriture fraîche, aussi, et les arbres. L’Antarctique est un environnement stérile avec très peu d’odeurs, de couleurs. Les sens sont mis en hibernation. La nuit, le cerveau décompense car sans couleurs et sans bruits, il n’est plus stimulé. Là-bas, je n’ai jamais autant rêvé.

On parle beaucoup de l’empreinte néfaste de l’homme sur la planète. C’est quelque chose que vous avez ressenti?

Je ne suis pas un spécialiste du climat et de l’environnement. Mais au Groenland, où je m’entraînais pour cette expédition, des Inuits sur la côte est me racontaient que le glacier fondait d’année en année. Ils le subissent de manière frontale. Dans les déserts au Soudan, il y a des tempêtes de sable de plus en plus fréquentes – ce n’est plus un événement ponctuel – des villages sont de plus en plus grignotés par le désert, il y a de moins en moins d’eau. Il y a aussi la pollution plastique, surtout immergée. La majorité est peu visible car c’est du microplastique. Cette année en Antarctique, même si je n’ai pas le recul, il a fait extrêmement chaud pendant un mois.Les températures évoluaient entre -4 et -15°C, là où il faisait -25 à -30°C. Ce fut un vrai problème pour moi. L’atmosphère était chargée d’humidité et les précipitations se sont transformées en neige.Quand tu traînes, en ski, 115 kg sur le traîneau, ça te ralentit. La majeure partie des expéditions ne sont d’ailleurs pas arrivées.

"plus tu voyages, plus tu as envie de protéger la nature"

Quel est votre mode de vie pour réduire votre empreinte carbone?

On est tous plein de paradoxes. En arrivant en avion sur l’Antarctique, mon expédition a un bilan carbone désastreux. Après, tout dépend du sens que l’on met dans son activité. Mon terrain de jeu est la nature et les déserts. J’y trouve du sens car j’arrive à en parler à un large public. Je fais beaucoup d’interventions éducatives et pédagogiques en écoles sur le dérèglement climatique, la fonte des glaces, l’Arctique et l’Antarctique. En entreprise, je raconte ce qu’il s’y passe. J’essaye d’être actif sur ma zone d’influence et sur mon mode de vie. Mais c’est vrai que je prends l’avion…

Le voyage est-il une forme d’éducation au respect de l’environnement ou contribue-t-il davantage à sa dégradation?

On est de plus en plus déconnecté de la nature. Voyager, voir des animaux te reconnecte. C’est forcément bénéfique. Plus tu voyages, plus tu as envie de protéger la nature autour de toi. Il faut se poser la question de savoir si ça a du sens de partir trois jours à Istanbul. Peut-être que ce week-end peut être mieux exploité avec un voyage en train en France ou dans un pays voisin. C’est un terrain de jeu fabuleux. Je fais partie d’un collectif qui promeut la microaventure, le fait de vivre des petites aventures locales, écologiques, low cost.

"Je savoure d’être revenu avec tous mes doigts"

Vous avez aussi fait le tour du monde pour la microfinance. Un autre voyage peu banal!

Avec un ami, on a fait un tour du monde en 4L qui est un bon moyen pour fédérer autour de notre projet. Fort d’une expérience d’un voyage solidaire au Népal, on a voulu ajouter une dimension à notre voyage Le fil rouge était la microfinance. On a récolté 25.000 € qu’on a redistribués à 150 microentrepreneurs à travers le monde. Le microcrédit est un apport de liquidités pour des gens exclus du système bancaire classique, soit trop pauvres pour que les banques leur prêtent, soit des gens sans papiers d’identité. On a pu se rendre utile à notre échelle.

Un prochain projet en vue?

Après mon retour d’Antarctique et un documentaire pour Ushuaia TV, projeté dans les festivals, je me concentre sur l’écriture d’un livre pour Robert Laffont qui sortira fin 2020. L’aventure Antarctique ne sera pas terminée tant que je n’aurai pas fini ce bouquin. Je savoure d’être revenu avec tous mes doigts, de valoriser cette expédition auprès des gens. Quand ils seront soûlés de m’entendre parler, ça sera le signe de remonter un projet. Peut-être dans le désert? C’est un environnement propice à la contemplation, à l’introspection. Il faut faire avec ce que tu as dans ton traîneau, bateau ou sur ton dromadaire. Je trouve ça assez inspirant à une époque où l’on est très connecté, où l’on a tout à portée de main.