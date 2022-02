Samuel Le Bihan à Monaco : "Le lien affectueux et aimant entre les uns et les autres est essentiel"

Qu’est-ce qui vous a encouragé à être parrain de ce nouvel événement ?

Le Prince est très actif sur les questions de l’environnement. C’est important d’être présent pour sensibiliser les nouvelles générations. Nous savons tous que nous consommons plus et que nous produisons plus de déchets que ce que la planète ne peut absorber. Tous les jours, des espèces disparaissent. Les fonds marins sont souillés... Le lien affectueux et aimant entre les uns et les autres est essentiel. La technologie répond à des désirs mais ce n’est pas le bonheur. Il faut développer le sens de l’autre.



Avez-vous des liens particuliers avec Monaco ?

Ma participation au Festival de Télévision m’a permis de rencontrer le souverain. Nous avons dîné ensemble et avons parlé d’écologie, de voyage et d’environnement. Ma proximité tient aussi du fait que je réside à Nice depuis maintenant deux ans.



Quelles sont les actions les plus significatives de votre association Earthwake ?

Aujourd’hui nous développons des équipements qui revalorisent les déchets plastiques dans les pays émergents. Nous nous sommes retrouvés à inventer des procédés qui peuvent être transportés dans un conteneur. Ça coûte très cher et il a fallu basculer l’association en entreprise notamment pour lever des fonds et poursuivre le développement de cette nouvelle technologie.