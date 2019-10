Que devient le "bio chef" Paolo Sari depuis son départ du Monte-Carlo Beach ?

"Après trois ans, on a réussi à ouvrir les portes d’une école hôtelière à Madagascar. On a débuté avec 20 élèves, qui, pour la première fois, dans la région de l’Ankara, ont pu accéder à une éducation supérieure", confie le chef, fier. Le projet a démarré en 2015, lors de la visite d’un établissement scolaire de la fondation l’École de Felix.

"En visitant cette école, on s’est aperçu qu’il n’y avait aucun moyen pour accompagner les gens entre l’école et le monde du travail. C’est le pays qui s’est le moins développé au monde ces cinquante dernières années, mais qui a un potentiel touristique et agricole énorme."

L’école, montée par le biais de son association Bio Chef Global Spirit, a été baptisée Institut hôtelier et culinaire biologique Moné et Paolo Sari.

"Nous l’avons créée pour être très exactement ce que nous imaginions, puis nous l’avons transmise à la fondation École de Félix."

"je ne pouvais pas être dans un restaurant et mener ces projets"

Et c’est déjà un vrai succès. Selon Paolo Sari, il a déjà fallu doubler les cours. "On étudie en ce moment avec des pays de la communauté européenne, et notamment la France pour développer d’autres écoles."

Pour cela, il vise au-delà de l’Europe, et a la ferme intention de se rendre aux Nations Unies pour plaider sa cause. Et tout cela prend du temps.

"J’ai abandonné toutes mes responsabilités au niveau hôtellerie-restauration à Monaco pour me dédier à l’association et à développer tous ces projets. Je ne pouvais pas être dans un restaurant et mener ces projets en même temps."