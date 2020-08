Première journée de recherche de victimes pour l’équipe d’ULIS de Villardry à Beyrouh

Avec son équipe d’ULIS, Unité légère d’intervention et de secours, Roland de Barnier, Olivier Asselin, Pierre Bardins et Thibault de Barnier, il livre son témoignage:



"Nous sommes intervenus avec des appareils d’écoute, des caméras sur cette maison, que l’on voit sur les photos. Malheureusement, deux personnes décédées ont été sorties des décombres... ici, les gens sont vraiment accueillants malgré le drame qui les touche. Et ce qui est frappant, c’est qu’il y a une entraide extraordinaire sur le terrain, malgré les conditions de travail difficiles. Les jeunes sont dans les rues avec des balais et ils nettoient comme ils peuvent. Il faut savoir qu’il fait vraiment très chaud. Chacun met la main à la pâte, c’est impressionnant. Il y a une vraie mobilisation du peuple libanais tout entier. Avec mon équipe, nous sommes logés dans un couvent de Notre-Dame Dumont. Demain, [lundi] nous avons une grosse réunion de très bonne heure, pour déterminer ce que l’on va faire les jours prochains. Car les recherches de survivants ont été officiellement arrêtées. Nous projetons un autre type d’interventions."