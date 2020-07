PHOTOS. Retour en images sur les 15 ans de règne d'Albert II

"J’ai la conviction que Monaco peut devenir à sa manière une grande puissance, une combinaison entre une vision du monde tournée vers le progrès et le bien-être et la mise en œuvre d’activités de protection de l’environnement, de lutte pour la paix, de respect de la justice, de développement durable, de défense des défavorisés, et d’actions pour un monde plus juste, plus harmonieux."



Il y a quinze ans, jour pour jour, devant sa famille, toutes les autorités du pays et ses sujets, le prince Albert II prononçait un discours qui traçait le fondement de son règne. Sur la place du Palais, les Monégasques découvraient les lignes d’une politique qui s’articule autour de valeurs profondément humanistes. Paix, éthique, environnement, charité...



En 2015, une grande fête avait été organisée sur la place. Cette année est forcément plus discrète. Mais le travail se poursuit et l’unité nationale autour du Souverain est une nécessité peut-être plus forte encore en ces temps difficiles.

Les clés de la ville