PAROLES D'AGRICULTEURS. Stéphane: "l'Europe doit favoriser des projets sur de petites surfaces" (6/13)

"Au départ je n'étais pas fait pour partir en bio. J'ai été formé pour être technicien agricole sur des fermes de 200 hectares en Champagne Ardennes", pose Stéphane Maillard. Aujourd'hui, à 48 ans, il est à la tête d'une ferme à Valderoure où il veille sur un troupeau de 25 vaches Salers.

"Je me suis formé en agriculture bio après mon BTS, et puis j'ai rencontré des agriculteurs qui m'ont montré qu'on pouvait vivre de son activité, sur de petites surfaces."



Parmi ces rencontres, il cite Pierre Fabre, maraîcher bio en montagne, aujourd'hui retraité et président de Terre de liens.





Comment voit-il l'agriculture dans 20 ans?

"L'avenir passera par la formation de ceux qui s'installent. Il doivent apprendre à s'adapter à un milieu. Demain l'agriculture doit laisser la place au renouveau, aux initiatives, au rêve, à l'envie de carrière agricole."

"Je viens de Champagne-Ardennes: là-bas il y a des zones où les haies ont été arrachées, et là où il y avait 10 agriculteurs, il n'y en a plus qu'un. Or ces grandes fermes sont intransmissibles. Les villages se vident, il n'y a plus de services publics, plus d'écoles, plus de commerces."

Stéphane appelle de ses vœux une agriculture à taille humaine, créatrice d'emplois et qui permet de produire une alimentation de qualité.

"Au niveau de l'Europe, il faut qu'ils changent de logiciel et favorisent des projets agricoles sur de petites surfaces."

Pour Stéphane Maillard, l'avenir de l'agriculture est plus que jamais entre les mains des consommateurs.

"Tant qu'ils voudront du local, on vivra. On est là pour travailler, faire des choses de qualité pour eux."