PAROLES D'AGRICULTEURS. Rémi: "le soutien des consommateurs, tout passe par là" (10/13)

Dans une vallée à cheval entre la France et l'Italie, au-dessus du village de La Brigue, Rémi Lonjon cultive des fruits rouges, élève des poules pondeuses et fait un peu de maraîchage. Une vie que ce Niçois de 36 ans a choisi avec sa compagne Anne, il y a 8 ans.



"J'ai grandi sur les collines, à Nice-Ouest, et j'ai vu l'urbanisation effrénée, ça va vite et on ne peut pas lutter, les enjeux financiers sont trop grands." Pour bénéficier d'une terre à cultiver, ils ont dû s'éloigner du littoral. Ils louent à Terre de Liens, une exploitation située à 15 minutes de marche d'une route carrossable, et à plus d'une heure et demie de voiture de la capitale azuréenne.

Comment voit-il l'agriculture dans 20 ans?

"Le soutien des consommateurs, tout passe par là. C'est la clé. Sinon les agriculteurs d'ici n'arriveront pas à lutter contre la concurrence étrangère. Le bio et le local, c'est forcément un peu plus cher. Mais on assiste à une vraie attente, et le bio et le local n'ont pas besoin de publicité. Un scandale alimentaire après l'autre, la publicité se fait naturellement."

Locataire de son exploitation, Rémi voit dans le modèle de Terre de Liens une solution intéressante où l'agriculteur n'a plus à passer par la case acquisition de terrains. Et un système qui garantit la finalité agricole des exploitations.



"On a eu de la chance de pouvoir s'installer ici, et ce n'est pas le cas de tous les jeunes agriculteurs. Alors on essaie d'être digne de cette confiance, de rendre cette ferme plus facile à vivre et à travailler. Physiquement on ne pourra pas vieillir ici, à nous de nous projeter ailleurs, dans un avenir plus ou moins proche," explique-t-il. Avant de conclure:



"Même si on redynamise l'agriculture dans la région, l'arrière-pays ne suffira pas à nourrir le littoral."