PAROLES D'AGRICULTEURS. Pierre: "pour que ce soit rentable, il faut que ce soit bien mené" (8/13)

Quand il s'est installé en maraîchage bio, à Briançonnet, à 1200 m d'altitude, peu croyaient dans la réussite de son projet. Et pourtant, Pierre Fabre a cultivé la carotte fane aux confins du département des Alpes-Maritimes.

Issu d'une famille d'éleveurs, il a fait le choix du maraîchage au milieu des années 80. En montagne où la saison de production est restreinte, et où peu de professionnels parviennent à tenir.

"En 1985, les premières gelées arrivaient le 10 septembre. Aujourd'hui c'est fin octobre-début novembre", pointe l'homme aux cheveux blancs.

"J'avais 1,2 ha de maraîchage, 4 ruches, des petits fruits. Il ne faut pas vouloir créer un lieu mais s'adapter à un territoire." Et c'est ce que Pierre a cherché à faire.

Aujourd'hui il a pris sa retraite et se bat au sein de Terre de Liens, pour sanctuariser des terres agricoles.

>> RELIRE. Ces citoyens achètent des terres pour installer des agriculteurs.

Comment voit-il l'agriculture dans 20 ans?

"Le problème sur la Côte d'Azur ce ne sont pas les débouchés, mais la production: comment je produis pour que ce soit rentable. Quand j'ai choisi la carotte fane, tout le monde disait: on arrête, ça prend trop de temps. Alors c'est vrai, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit bien mené. Il y a des moments clés à ne pas louper." Il a ainsi cherché la meilleure façon de préparer les bottes de carottes en minimisant la perte de temps.

"Les agriculteurs n'ont pas suffisamment cette approche, ils produisent mais leur formation n'est pas assez pointue. De plus ils surévaluent leur production, or la réalité est différente."

"Les espaces tests agricoles, qui se mettent en place vont à cet égard être très bénéfiques. Les jeunes agriculteurs auront ainsi l'opportunité de se confronter avec la réalité de la production. Et ce serait intéressant qu'ils aient à leurs côtés un agriculteur expérimenté avec qui échanger. Lorsqu'on est enfant de maraîcher, on voit faire donc on enregistre des gestes, ce n'est pas le cas pour ceux qui ne sont pas issus du monde agricole."

Pour une activité "rentable" l'agriculteur doit éviter de perdre du temps à commercialiser sa production, insiste-t-il aussi.

"Le système des AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), c'est une bonne solution, car ça évite de faire les marchés qui représente du temps et engendre du gaspillage. Quand vous laissez vos salades une journée sur le banc, le soir elle est morte."