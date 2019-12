PAROLES D'AGRICULTEURS. Michaël: "l'agriculture a un avenir, si les gens vendent leurs terres à un prix raisonnable" (4/13)

Il est maraîcher à mi-temps. Dans la région niçoise, à la Grave de Peille, Michaël Gauci, 41 ans, cultive des légumes sur des terrains qui lui sont prêtés via les Potagers de la Vésubie. Et quand il n'a pas les mains dans la terre, il est informaticien.



Une double activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de faire face aux coups durs. "Cet été, j'ai perdu 90% de ma récolte de tomates à cause des punaises qui piquaient le fruit et le faisaient pourrir." Sans ses revenus d'informaticien, Michaël n'aurait pas pu faire face.

Comment voit-il l'agriculture dans 20 ans?

Michaël souligne le problème de l'accès aux terres, pour ceux qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs. "Que sera l'agriculture dans 10 ans, 20 ans? Si les personnes âgées vendent à un prix raisonnable leurs terres, alors des maraîchers pourront encore s'installer. Parce que dans les Alpes-Maritimes c'est vraiment ça le problème. Les terrains sont trop chers, il faut s'endetter, et c'est compliqué économiquement."

"L'avenir dépendra d'autre part des consommateurs. Pour l'instant, à part des bobos, les gens ne sont pas prêts à mettre le prix. Par exemple des tomates anciennes, bio, cultivées localement coûtent en saison environ 4,5 euros à 5 euros le kg. Or certaines personnes choisissent des tomates produites loin, pas bio. Elles sont moins chères mais ils ne se nourrissent pas, ils mangent de l'eau: elles ont aussi 20 fois moins de nutriments que dans les tomates bio.

Il y a 30 ans, les consommateurs consacraient 30% de leur budget à l'alimentation, aujourd'hui c'est moins de 10%, mais en revanche, on achète le dernier smartphone et l'écran plat d'1,2m. C'est une question de choix et de priorité." Pour ce néo-agriculteur, l'avenir est dans le bio, et la permaculture. "On travaille sur le sol et la vie des sols. Il y a du micellium qui permet aux plantes de mieux se nourrir".