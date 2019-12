Au-dessus de La Brigue, Anne Giraud cultive des fruits rouges (fraises, framboises, groseilles) et des légumes avec son compagnon Rémi. Avant de changer de vie et de travailler la terre est s'est formée. A passé un brevet pro responsable d'exploitation agricole.



"Il y avait beaucoup de compta, de gestion, j'ai détesté, dit-elle en riant. Mais un de mes formateurs m'a dit: "la pratique tu pourras toujours l'apprendre, mais la gestion c'est vraiment important." Et il avait bien raison: arriver à mener son exploitation de façon à arriver à gagner sa vie, préserver un peu de temps pour soi, c'est crucial."

Comment voit-elle l'agriculture dans 20 ans?

"Le problème dans la région c'est la rétention de terres agricoles. Les agriculteurs veulent les garder pour avoir un pactole car ils ont une retraite misérable. La question pour qu'il y ait demain une agriculture, c'est comment on sort de ça. Comment on aide les agriculteurs pour qu'ils disposent de revenus suffisants. Pas seulement pendant leur carrière mais aussi après."

"Le problème c'est que la paysannerie n'est pas aidée. C'est l'agriculture intensive qui est subventionnée par l'Europe. Or ce n'est pas toujours vivrier, ça bousille les sols et ça ne crée pas d'embauche. Alors qu'une exploitation maraîchère d'1,5 ha fait travailler 4 salariés et nourrit 40 familles."