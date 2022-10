"On a pris en chasse le camion pour l'arrêter": le récit haletant d'un policier municipal marqué par l'attentat du 14-Juillet

"Je ne me considère pas comme une victime. Je n’ai pas l’impression d’avoir cette légitimité."

Olivier, 34 ans, n’arbore pas le badge des parties civiles. C’est pourtant un homme profondément marqué qui s’avance vers la cour d’assises spéciale de Paris, hier midi, au terme de la sixième semaine du procès de l’attentat du 14-Juillet. Olivier est policier municipal à Nice. Il était en poste ce soir-là. Avec sa carrure imposante et ses yeux humides, il s’avère bouleversé, et bouleversant.

Pour la première fois, un membre des forces de l’ordre s’exprime à la barre. Olivier était de service, déjà, le 13-Novembre. "Il y a eu un avant et un après." Après, ce sera Carnaval, la fête de la musique, puis un Euro de foot sous tension maximale. "On savait qu’il allait se passer quelque chose un jour ou l’autre. On ne savait pas quand, ni comment. Mais il y avait des signes avant-coureurs. à 20h, un collègue m’a dit: “Je ne sais pas pourquoi, ce soir, je le sens pas...".

"Il y avait beaucoup trop de corps"

L’équipage d’Olivier intervient pour une rixe entre automobilistes, à Magnan. Il menotte le suspect. Il l’assoit dans le véhicule sérigraphié. "J’ai alors entendu un bruit sourd. J’avais l’impression qu’un train arrivait." Olivier voit le camion monter sur le trottoir, percuter des piétons, rétrograder, puis accélérer. "C’est là que je comprends..."

Olivier se remet derrière son volant. Il traverse le terre-plein central pour basculer sur la chaussée sud, non sans difficulté. Et fonce.

"On a pris en chasse le camion pour essayer de l’intercepter. On l’a suivi comme on a pu. On n’a pas réussi à refaire notre retard. Il y avait tellement de corps, de gens qui nous disaient de nous arrêter... Notre seule idée, c’était d’arrêter le camion. On a continué jusqu’à ce qu’on ne puisse plus continuer avec des véhicules. Il y avait beaucoup trop de corps."

"C’est maintenant, tu vas mourir"

Olivier met pied à terre. Il court vers le monstre blanc aux portes fermées. "J’étais persuadé qu’il y avait un commando armé à l’intérieur. Je me disais: “a y est, tu y es. C’est maintenant. Tu vas mourir, mais il faut au moins que t’en emportes un avec toi". »

Olivier a sorti son arme. Comme tous les policiers municipaux et nationaux qui braquent le camion. Les portes ne s’ouvriront finalement qu’à l’arrivée des démineurs. Le terroriste a été neutralisé. Mais le soulagement est de courte durée. Les rumeurs d’attaques et de prises d’otage résonnent sur leurs radios. "a nous a mis un coup au moral. On s’est dit: “On n’est pas prêts"... »

Ensuite, Olivier n’a rien oublié. Ni ce badaud qui filmait les corps, qu’il a "un peu bousculé". Ni cet impensable "tri", quand Olivier a longé le camion, une main tenant l’arme, l’autre prenant le pouls des victimes "pour voir qui on pouvait encore sauver". Ni la chaîne de solidarité avec le personnel du Palais de la Méditerranée, pour couvrir les corps et mettre les rescapés à l’abri: "J’ai porté des gens jusqu’à ce que je ne puisse plus le faire..."

"Quasiment arrêté de vivre"

Et puis, au milieu de ce chaos, Olivier voit cet homme, statique. Il lui demande de quitter les lieux. "Je ne pars pas sans ma femme!", lui répond l’homme, en désignant un drap blanc. "C’est le moment où c’est devenu réel. Je n’ai pas eu le courage de lui demander de partir. J’ai juste posé ma main sur son épaule et j’ai hoché la tête. Il m’a remercié et est allé s’asseoir à côté du corps de sa femme."

Olivier fond en larmes. Il évoque l’après. Ces deux jours sans dormir, "pour ne pas rêver", avant de s’écrouler de fatigue. Ces séances avec un psy qui tournent court - "au bout de deux minutes, ce sont eux qui se mettaient à pleurer...". Ces corps qu’il voit partout, la nuit. Ces invectives de citoyens sur le thème "Vous étiez où ce soir-là?" Depuis, Olivier "n’a jamais arrêté totalement travailler". Mais il a "quasiment arrêté de vivre ".

"Ces 86 personnes que je n’ai pas pu sauver"

Sans l’uniforme, Olivier livre un récit d’écorché vif, débordant d’humanité. "Tout ce qu’il me reste, c’est ce sentiment de culpabilité en pensant à ces 86 personnes que je n’ai pas pu sauver." Le président Laurent Raviot lui fait remarquer "qu’un homme seul, fût-il armé, ne peut pas faire grand-chose face à un camion de 19 tonnes". Olivier acquiesce. "Je sais. Le savoir et l’accepter, c’est différent..."

Avec des pincettes, le président le questionne sur la sécurité du 14-Juillet par rapport à l’Euro. Olivier hésite, constate sobrement qu’"on était revenu à la normale". Son avocat, Me Nicolas Gemsa, l’interroge sur ces 64 policiers nationaux évoqués lundi par Bernard Cazeneuve. "Là où j’étais, je ne les ai pas vus", élude Olivier. Me Gemsa va droit au but: "D’après vous la sécurité était-elle suffisante ce soir-là?" Une hésitation, puis une réponse: "Visiblement non".