"Nous célébrerons l’homme incroyable qu’il était": la princesse Stéphanie aux commandes des commémorations du centenaire de la naissance du prince Rainier III

Elle est la gardienne du temple, fidèle à la mémoire de ce père qu’elle chérissait. En confiant à sa sœur cadette les rênes du comité de commémoration du prince Rainier III, le souverain savait que la princesse Stéphanie mettrait tout son cœur dans cette entreprise visant à rappeler la vie et l’action de leur père.

Une célébration "de l’homme incroyable qu’il était, du papa merveilleux qui nous a transmis ses valeurs de partage, de fierté de notre pays et qui mérite qu’on lui rende cet hommage", souligne la princesse qui œuvre dans l’ombre depuis plusieurs mois pour construire cette année commémorative.

Un premier programme est d’ores et déjà visible sur le site web du comité (centenairerainier3.mc) annonçant une salve d’une trentaine d’évènements. La princesse Stéphanie en dévoile l’esprit.

Le comité œuvre depuis plusieurs mois pour préparer cette commémoration. Quelle a été votre méthode de travail?

Au départ, nous avons fait de grandes réunions avec toutes les institutions pour que tout le monde prenne part au projet. J’ai souhaité aussi que mes enfants et mes neveux et nièces soient associés. Cela me semblait important, c’est leur grand-père, ils l’ont tous connu. Ensuite, nous nous sommes réparti les tâches pour tous les évènements prévus qui vont concrétiser plusieurs mois de travail. Ce sera une belle année pour rendre hommage à mon papa. Et lui dire un grand merci pour tout ce dont nous profitons aujourd’hui.

Les festivités démarreront le 31 mai, le jour où le Prince aurait eu cent ans.

Votre volonté est d’évoquer l’homme derrière l’homme d’État?

Nous essayerons de montrer toutes ses facettes. L’exposition au Palais évoquera autant l’homme d’État qu’un côté plus intime. C’est le premier prince à être né au Palais depuis le XVIIIe siècle. Et il n’aimait pas partir de son pays. [rires] Pour les nouvelles générations, je souhaite aussi qu’elles comprennent que tout ce que nous avons aujourd’hui, c’est grâce à cet homme, à sa vision des choses et à ce qu’il a osé entreprendre. Il a eu ce projet de faire grandir Monaco. À la salle du quai Antoine-1er, nous évoquerons dans une autre exposition, le prince bâtisseur. Bâtisseur de tout Monaco, pas seulement de la pierre. Au niveau social, associatif, de la gestion de la SBM, de la Croix-Rouge, de la protection des Monégasques, de la construction du quartier de Fontvieille. Il a bâti également la réputation de Monaco en faisant reconnaître la Principauté comme un pays à part entière. Et nous évoquerons aussi ses passions: son lien avec Cousteau au Musée océanographique, son goût pour les bateaux au Yacht-club. Et un défilé de ses voitures anciennes est même prévu le 31 mai.

"Un film documentaire est aussi en préparation sur sa vie"

La princesse Stéphanie et le princier Rainier-III Photo d'archives Franz Chavaroche.

Le prince Rainier était aussi artiste à ses heures perdues. Verra-t-on ses créations quelque part?

Sûrement oui, la soudure était une de ses passions. Il aimait assembler des bouts de ferraille pour créer des sculptures. Tellement de choses sont à dire et à partager, nous essayerons au maximum de faire découvrir qui il était. Par exemple, le Studio de Monaco va monter la pièce Les jours heureux, dans laquelle il avait joué à Montpellier, en 1942, lorsqu’il était étudiant. Un film documentaire est aussi en préparation sur sa vie.

" Le Prince Rainier III voyageait peu et restait à Monaco pour s’occuper de son pays et de sa population"

Cette année commémorative promet d’être très populaire, tant de générations de Monégasques ayant des souvenirs avec le Prince…

C’est vrai! Beaucoup de personnes ont des anecdotes et nous appelons d’ailleurs ceux qui le souhaitent à partager leurs souvenirs. Chacun pourra célébrer le Prince à sa manière en en référant au comité. Nous demanderons aussi à la population de pavoiser avec des drapeaux spéciaux pour les commémorations. Et le 31 mai, date anniversaire, nous proposerons une grande fête populaire pour les Monégasques et les résidents sur le Rocher, comme il aimait réunir et se retrouver avec la population de Monaco. De nombreuses animations sont prévues, des spectacles, un gigantesque gâteau d’anniversaire. Ces commémorations ne seront pas mélancoliques!

Quelques jours plus tard, c’est à New York au siège de l’ONU qu’on se souviendra du prince Rainier III?

En effet, l’année 2023 marque les trente ans de l’admission de la Principauté de Monaco à l’ONU. Il avait voulu cette reconnaissance internationale, qu’il voyait comme une marque de confiance. C’était très cher à ses yeux, lui qui ne supportait pas le terme de "Principauté d’opérette". Ce sera le seul événement satellite de cette année commémorative, hors de Monaco. Le prince Rainier III n’était pas comme le prince Albert Ier, il voyageait peu et restait à Monaco pour s’occuper de son pays et de sa population. Le mieux, c’est de le célébrer ici!

"Le Prince n’a jamais acheté un seul animal du Jardin animalier"

Avez-vous découvert, au fil des mois de préparation, des choses que vous ignoriez sur votre père?

Pas vraiment… À part certaines photos de sa jeunesse, notamment d’un voyage en Afrique où il avait ramené des animaux, je le précise, qui étaient abandonnés, pour créer le Jardin animalier, qui devrait être rebaptisé de son nom cette année. C’est important de savoir que pour la création de ce jardin, le Prince n’a jamais acheté un seul animal. Ce sont des animaux qui étaient abandonnés par des zoos, des cirques ou des particuliers qui ont trouvé refuge dans cet espace. En ce sens il était précurseur…

Une manière aussi d’évoquer le cirque, et l’édition 2024 du Festival de Monte-Carlo qui lui sera dédiée pour clore ces commémorations?

C’était la passion qui l’animait. Si le cirque existe encore aujourd’hui, je pense que c’est grâce au prince Rainier et à son action avec la création du Festival en 1974. Dès le 9 novembre, nous ouvrirons une grande exposition sur les cinquante ans du Festival dans l’ancien musée des voitures à Fontvieille. Puis, l’édition 2024 sera un festival traditionnel auquel nous intégrerons un hommage au Prince. Une belle manière de clore l’année commémorative.