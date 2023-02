Noah Wyle à Monaco: "Un remake d’Urgences? Je dis oui tout de suite!"

Il se souvient de la première fois qu’il est venu à Monaco, avec une certaine nostalgie.

C’était en 1989, toujours juste diplômé à 18 ans, Noah Wyle avait quitté sa Californie natale pour suivre en Europe une jeune fille dont il était fou amoureux.

"L’histoire s’est mal terminée", confie-t-il dans un sourire, comme souvent les amours de jeunesse. Il était venu alors se faire consoler chez sa sœur à Monaco, pour finir son roadtrip européen.

Plus de trois décennies plus tard, l’acteur est ces jours-ci en Principauté, toujours aux côtés de sa sœur Natasha Frost-Savio qui, depuis plus de dix ans à Monaco, a développé le mouvement Pink Ribbon qui s’engage pour développer la prévention contre le cancer du sein.

Après un dîner de gala vendredi soir, Noah Wyle sera aux côtés de l’association dimanche pour marcher en soutien des personnes touchées par la maladie. Une action qui a du sens pour celui qui entre 1994 et 2009 a été pour les téléspectateurs du monde entier, le gentil Docteur Carter, personnage central de la série "Urgences" où il incarnait un jeune interne qui découvre le quotidien des urgences du Cook County, un hôpital fictif de Chicago. Un rôle qui depuis presque trente ans, lui colle à la peau. Interview.



Pour quelles raisons avez-vous, cette année, voulu vous engager pour les actions de Pink Ribbon ?

Depuis mon rôle dans Urgences, j’ai été souvent approché par des représentants d’actions caritatives liées à la médecine me demandant de les soutenir. Et j’ai toujours fait en sorte de choisir celles qui résonnent le plus en moi ou qui ont touché des personnes de mon entourage. Le cancer du sein est aujourd’hui la forme de cancer la plus répandue chez les femmes. Mais c’est aussi un cancer qui, s’il est détecté assez tôt, présente le plus de chances d’éviter des complications. C’est ce qui me touche dans la démarche de Pink Ribbon, d’accentuer la prévention envers cette maladie pour tenter de sauver des vies. Le travail de ma sœur Natasha, au fil des années, a pris de l’ampleur à Monaco, et j’avais envie de soutenir son action. En plus de cela, la sœur de mon épouse, célèbre cette année ses dix ans de rémission après son cancer. Et dix ans, c’est une ligne de démarcation dans cette maladie, après laquelle on peut dire que l’on va bien. Alors nous célébrerons ensemble en marchant dimanche.

"Les médecins, les infirmières, les personnes qui travaillent sous pression dans ces services, en sont à un point de non-retour"



Vous êtes un militant pour l’accès universel aux soins aux États-Unis. Un combat qui n’est pas simple dans votre pays…

C’est vrai ! Je travaille depuis des années à pousser pour cet accès universel aux soins. C’est un immense problème aujourd’hui aux États-Unis, tout spécialement dans cette période post-Covid. Car les services d’urgences, qui ont toujours été la première porte d’accès de soins pour des gens qui n’ont pas d’assurance santé, sont aujourd’hui débordés. Et les médecins, les infirmières, les personnes qui travaillent sous pression dans ces services, en sont à un point de non-retour…



Vous ne voyez pas une issue positive sur ces problèmes ?

Je l’espère. Récemment, un article a été envoyé à l’administration Biden, rédigé par l’American College of Emergency Physicians qui identifie les problèmes et liste les solutions possibles sur ces questions. Ces solutions obligeraient à repenser le modèle économique des hôpitaux aux États-Unis, qui devraient changer leur priorité. Aujourd’hui, les hôpitaux gagnent de l’argent via des interventions planifiées pour des gens assurés. Il faudrait garder des lits, qui sont bloqués aujourd’hui par ces interventions, pour répondre aux urgences. Si on arrivait à inverser ce modèle, cela pourrait faire la différence.

"Je milite avec une vision humaniste pour faire avancer les droits humains, les droits pour les animaux"

L’acteur Noah Wyle, arrivé de Californie jeudi soir, a pris la pose ce vendredi matin dans les jardins de l’hôtel Hermitage. Cyril Dodergny.

Ces questions vous intéressent-elles particulièrement, parce que vous avez été, pendant tant d’années, un médecin pour la télévision ?

Probablement, et c’est en partie ce pourquoi les gens viennent vers moi pour me demander de m’investir dans des campagnes sur des questions de santé. Personnellement, je milite avec une vision humaniste pour faire avancer les droits humains, les droits pour les animaux. Et tout particulièrement ce droit dont devrait disposer chaque être humain, de manière égale, d’avoir accès à des soins de santé.

Le personnage du docteur Carter est un rôle qui domine toute votre carrière. Est-ce une bénédiction ou une malédiction pour un acteur ?

Une bénédiction bien sûr ! [rires] Une formidable bénédiction. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu’un travail que j’ai fait pendant tant d’années résonne chez certaines personnes encore aujourd’hui. Et ça me fait encore plus plaisir de savoir que ce personnage et cette série ont inspiré tant de personnes pour se tourner vers des professions médicales. Ce rôle du docteur Carter aura déterminé toute ma vie professionnelle. J’ai fait plein de choses depuis, mais c’est pour ce rôle que le public m’identifie encore aujourd’hui.

"Pourquoi pas un tournage à Monaco !"



L’an dernier, vous vous êtes retrouvés avec les acteurs d’Urgences pour une réunion digitale partagée sur YouTube. Un remake de la série, comme l’ont fait beaucoup de shows télévisés, ça vous plairait ?

Un remake d’Urgences ? Je dis oui tout de suite ! Je crois que ce serait intéressant de voir ce qu’est devenu le docteur Carter, quinze ans après le dernier épisode.

Quels sont vos projets en attendant ?

Ces dernières années je me suis un peu diversifié, en écrivant mais aussi en réalisant. Pour ma dernière série, Leverage, j’étais à l’écran, j’ai travaillé dans l’équipe des auteurs et j’ai réalisé plusieurs épisodes. J’ai aimé cette diversité, j’aime raconter des histoires en fait. Désormais je suis à la recherche de projets qui me permettent de faire tout ça, particulièrement pour des séries ou j’apprécie l’aspect familial de travailler avec les mêmes équipes sur le long terme. Et pourquoi pas un tournage à Monaco pour tourner la suite de "La Main au Collet", qui sait !