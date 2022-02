"Mes proches pensaient que j'étais morte dans les flammes" : la médaillée olympique Marlène Harnois revient sur l'incendie du Riva Bella à Roquebrune

Dans la nuit de dimanche à lundi, quand l’incendie s’est déclaré pour une raison encore inconnue au Riva Bella, Marlène Harnois n’était pas chez elle. Si tel avait été le cas, elle aurait sans doute péri. "Vu la configuration des lieux au 5e étage, on m’a dit que j’aurais été soit asphyxiée, soit brûlée. Ou alors j’aurais dû sauter par la fenêtre pour atterrir sur un toit en feu..."

Alors que les flammes dévoraient son appartement du 5e étage (dont elle n'est pas propriétaire), les combles et la toiture, la panique a envahi ses voisins rassemblés au pied de l’édifice. "Je n’étais pas chez moi mais mon scooter était garé sur le parking, mes proches pensaient que j’étais morte dans les flammes."

Quand son téléphone sonne, Marlène est endormie dans un hôtel, en Corse. "J’ai décroché et je n’avais jamais entendu des voix autant en détresse. On me criait: "T’es où? Le Riva Bella est en feu!". Dès lors, la nuit sera blanche de part et d’autre de la Méditerranée.

"J’ai vu ma maison cramer en Facetime toute la nuit", se remémore Marlène. "Je recevais des vidéos, on était en pleurs, à ne pas savoir si le bâtiment allait s’effondrer. En plus les pompiers ne pouvaient plus envoyer d’eau pour ne pas affaiblir la charpente en bois."