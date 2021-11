"Ma mère a participé à la Libération de la France": l’émotion de Luis, fils de Joséphine Baker, avant son entrée au Panthéon

Dans quel état d’esprit êtes-vous?

Un état d’esprit un peu bizarre. Je n’ai pas bien dormi, j’ai repensé à mon passé. Plus l’événement approche, plus j’éprouve un mélange d’anxiété et de bonheur. D’habitude, un événement pareil, on le vit comme spectateur... C’est un grand moment.

La "tribu arc-en-ciel" chère à votre mère est réunie à Paris, réalisant là son idéal universaliste?

Nous sommes une trentaine, sur environ 150. Il y a des enfants et petits-enfants d’origines différentes, de couleurs différentes... L’événement de demain [ce mardi] sera formidable. De là où elle est, maman doit être très contente!

Que représente son entrée au Panthéon?

C’est un rêve qui se réalise, par rapport à sa vie. Nous sommes contents qu’il y ait une reconnaissance nationale, par le biais du chef de l’Etat. Et cela dépasse le cadre de la France! L’ambassade des Etats-Unis fera une cérémonie ce soir [ce lundi]: c’est une surprise et un honneur. Jamais elle n’a renié les Etats-Unis. Toute sa vie, elle a regretté de ne pas y avoir exercé tout ce qu’elle a fait en Europe ou en Afrique. Cela reste une blessure.

Au Panthéon, votre mère rejoint Jean Moulin, Simone Veil, André Malraux, Marie Curie... C’est une consécration pour l’enfant issu d’une famille pauvre du Missouri?

Oui. Je pense qu’elle serait contente que les gens ne la voient pas comme une artiste-chanteuse, qui portait des bananes, mais comme quelqu’un qui a fait beaucoup en tant que résistante. Elle a participé à la Libération de la France.

Que savez-vous de ce pan de sa vie?

Nous avons toujours su ce qu’elle avait fait. Mais elle estimait que ce n’était pas à nous de le dire. Elle n’a eu la Légion d’Honneur que dans les années 60, relativement tard, et pas à titre militaire... C’est là que quelque chose blesse. Elle a risqué sa vie à de nombreuses reprises! Ayant accès aux ambassades en tant qu’artiste, elle a pu amener des informations ultrasecrètes au Général de Gaulle, qui ont permis le Débarquement. Elle en est même tombée malade, d’où son infertilité.

Comment va se dérouler la cérémonie?

Ce sont les services de l’Elysée qui l’ont préparée, pas nous. Ce sera une fin d’après-midi un peu impressionnante, avec beaucoup d’animations, un acteur qui va conter la vie de ma maman... Beaucoup de choses changent au dernier moment. Des enfants et petits-enfants, dont ma fille, devaient parler. L’Elysée nous a finalement appris qu’il n’y aurait pas de prise de parole. C’est une déception.

Craignez-vous une récupération politique de la mémoire de votre mère, en pleine campagne électorale?

Je ne crois pas. C’est vrai qu’aujourd’hui, toute action d’un gouvernant est suspecte. On va opposer ma mère à d’autres personnes qui auraient pu rentrer au Panthéon, comme Gisèle Halimi. Mais laissons les choses à leur place.

Comment définiriez-vous Joséphine Baker?

Elle avait beaucoup d’amour, et ne le comptait pas. Elle en avait pour tout le monde, que les gens soient riches ou pauvres. Et pour les enfants, c’était sans limite! Je retiens cette phrase d’elle: "Quand vous rencontrez quelqu’un qui fait des choses bien ou mal, il ne faut pas juger au premier abord. Il faut d’abord discuter, peser le pour et le contre. Et après, on se fait sa propre opinion." C’est ce que je reproche aux réseaux sociaux, où l’on reprend des idées qui ne sont pas forcément des vérités.

Sa dépouille reste à Monaco, selon le souhait de votre famille. Signe de liens très forts avec la Principauté...

Quand ma mère a été mise hors du château [des Milandes, en Dordogne, ndlr], elle ne pouvait aller nulle part. Plus personne ne lui proposait de contrat. Seule la princesse Grace lui a permis de repartir sur un grand gala, celui de la Croix-Rouge, pour relancer sa carrière. Elle s’est aussi portée garante pour l’achat de la maison à Roquebrune-Cap-Martin. Ma mère l’a remboursée avec ses concerts, jusqu’au dernier centime!

Quels souvenirs gardez-vous de cette villa Maryvonne, après le départ amer des Milandes?

C’est une suite heureuse. Ce n’était pas aussi grand qu’un château, mais c’est une grande villa. Nous n’étions pas à l’étroit. Cela nous a permis de repartir sur des bases tranquilles, tant au niveau affectif que de la scolarité.

Dimanche, le stade Louis-II a rendu hommage à votre mère. Émouvant?

Je suis reconnaissant. Mon frère Jeannot a donné le coup d’envoi. Je suis moi-même éducateur de football, et mes deux petits-fils, âgés de 11 et 6 ans, jouent à l’AS Monaco. Le monde du sport, surtout les sports collectifs, c’est un peu le reflet de la vie. Ma mère porte des messages. Et depuis quatre ou cinq ans, tous ces messages ressortent!

Qu’aimeriez-vous que l’on retienne d’elle?

Qu’elle n’est pas rentrée au Panthéon en tant que danseuse nue, mais parce qu’elle a réalisé de grandes actions militaires et sociales.