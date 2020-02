Lors du Festival de télévision de Monte-Carlo, Michael Douglas nous avait raconté comment son père, Kirk, l'avait conseillé au début de sa carrière

Invité d'honneur du 59e Festival de télévision de Monte-Carlo, en juin 2019, Michael Douglas avait été récompensé d'une Nymphe de Cristal, symbolisant la grandeur de sa carrière face caméra.

Avant de recevoir son prix des mains du prince Albert II et de la princesse Charlène, l'acteur américain s'était prêté au jeu du questions-réponses avec les journalistes lors d'une conférence de presse mémorable.

Une véritable master-class parsemée de savoureuses anecdotes de la part d'un homme libre et audacieux.

"J'adore le danger"

"J’adore prendre des risques, j’aime le danger, avait confié Michael Douglas. Qu’il s’agisse de sauter du haut d’une falaise, comme c’était le cas avec Vol au-dessus d’un Nid de Coucou, ou d’essayer de conquérir les cœurs avec des personnages loin d’être aimables au premier abord. Il y a eu beaucoup de prises de risque dans ma carrière. C’est excitant."

Producteur du film de Milos Forman (Vol au-dessus d’un Nid de Coucou) dans les années soixante-dix, qui avait révélé Jack Nicholson, Michael Douglas avait alors confié le précieux conseil délivré par son père, Kirk Douglas, au début de sa carrière.

"Essaye à fond.

Et puis merde!"

"Je pense que je peux le dire. Le meilleur conseil que m’ait donné mon père c’est un peu comme celui de Murphy dans Vol au-dessus d’un Nid de Coucou: “Fais de ton mieux. Essaye à fond. Et puis merde!” Donne tout ce que tu as, ça marche ou pas, et puis passe à autre chose."

Citoyen engagé, tout comme son paternel, Michael Douglas avait aussi évoqué l'actualité politique aux Etats-Unis.

Alors que les Démocrates ont flirté avec le ridicule dans l'organisation des premiers caucus dans l'Iowa, lundi soir, Michael Douglas avait révélé à Monaco le nom de ses favoris pour affronter Donald Trump, candidat à sa réélection.

"Ces Primaires

sont prometteuses"

"Je suis Démocrate mais je n'ai pas encore tranché concernant le candidat que je vais soutenir. Il y a chez Joe Biden une certaine continuité qui plaît. Mais notre parti va de plus en plus sur sa gauche et je dois dire que j'ai été très impressionné par Pete Buttigieg, ce maire d'une petite ville de l'Indiana. Je l'ai rencontré et c'est un très bon orateur, qui remplit toutes les cases pour le job. Et j'apprécie aussi la manière dont Elizabeth Warren par le de politique. Ces Primaires sont prometteuses, excitantes."

Depuis, Michael Douglas a choisi de soutenir l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Quant à Pete Buttigieg, le benjamin à la course à l'investiture des Démocrates