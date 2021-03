L'infirmière change de métier, le médecin a quitté la France: un an après, on a retrouvé nos témoins du début de la crise sanitaire

Près d'un an après cette mésaventure, Marion demeure "déçue que l'auteur soit resté dans l'anonymat. Je n'ai pas eu peur mais je suis plus méfiante. C'est le fait, dans une petite résidence, de ne pas savoir qui a pu faire cela mais je sais aussi que j'ai des voisins formidables qui m'ont apporté leur soutien", ajoute-t-elle.

Alors que la situation épidémique est toujours tendue, la jeune infirmière parle de l'épuisement des équipes soignantes. "Les familles des patients sont de plus en plus agressives. Les gens ne comprennent toujours pas qu'on limite les allées et venues pour éviter la propagation du virus. On constate aussi l'hospitalisation de patients plus jeunes. Quant on est jeune, on se dit que le virus n'existe pas, qu'il ne nous touchera pas. Et malheureusement, c'est le cas en ce moment..."

Parmi les points positifs, Marion est satisfaite d'avoir pu suivre une formation pour rejoindre la réserve médicale, "en réa, à l'hôpital. J'ai fait un stage qui m'a permis de voir d'autres choses, dans d'autres services. C'est une nouvelle expérience qui vient enrichir mon parcours professionnel", confie-t-elle.

Sur l'avenir, elle l'espère "plus libre. On ne voit plus personne. Les restaurants et les bars sont fermés, certains magasins aussi. Un an ainsi, c'est l'angoisse!".

Michaël, médecin du Beausset, a quitté la France

"Après la crise du Coronavirus, je change de vie!". Nous sommes le 4 avril 2020 lorsque Michaël Nacass, médecin libéral au Beausset, dans le Var, et référent médical de la maison de retraite municipale Manon des sources, accuse le coup face à l'épidémie qui s'avère fatale pour les plus anciens. Pour lui, la situation était devenue intenable et la gestion de la pandémie "était révélatrice d'un système de santé démoli par les coupes budgétaires".