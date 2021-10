Licenciement, peine de coeur, crise du Covid: Véronique, Myriam et Stéphane racontent comment ils ont réussi à préserver leur santé mentale

Véronique, 53 ans, Fréjus Véronique se sent accablée. Elle dit ressentir une grande fatigue et beaucoup de lassitude. Parfois, explique la quinqua, la fatigue morale se fait si pesante que c’est son corps qui refuse de bouger. "Du matin au soir, mon cerveau est préoccupé. C’est un lest qui vous retire toute insouciance." À un moment, le corps parle plus fort Véronique a 53 ans. Elle fait face à de l'"âgisme", c’est-à-dire de la discrimination liée à l’âge, qui désormais affecte sa santé mentale.

Photo d'illustration. DR. .

Le déclencheur: "Il y a huit ans, j’ai été licenciée pour raisons économiques. J’aimais beaucoup mon travail donc je l’ai assez mal vécu. C’était la deuxième fois que je subissais un licenciement économique… Depuis, j’ai eu quelques emplois en contrat court, mais surtout, j’ai fait ce que la société recommande: je me suis formée. J’ai eu un BTS, une licence… J’y ai déployé beaucoup d’énergie. Je suis devenue une professionnelle de la recherche d’emploi! Sans résultat. Car le problème n’est pas ma qualification, c’est mon âge. Je subis un véritable déclassement et les entretiens d’embauche sont devenus ma bête noire: dès qu’on me demande mon âge, je sais que c’est fichu. Ce que je vis, c’est une succession de précarité. C’est beaucoup de déception et c’est épuisant mentalement. Et puis, plus je vieillis, moins je suis désirable professionnellement..." La prise de conscience: "Jusqu’à cet été, je parvenais à rester combative. Peu avant le début de la pandémie, je m’étais lancée dans un bachelor “responsable immobilier” pour pouvoir me mettre à mon compte. Mais le Covid a tout compliqué: je n’ai pas pu faire de stage pour valider le bachelor. Je me suis installée en tant qu’auto-entrepreneuse pour au moins être agent commercial. Mais ça n’a pas marché… Là, l’épée de Damoclès m'est tombée sur la tête et je me suis rendue compte que je n’y arrivais plus: mon corps parlait plus fort. À un moment la charge mentale pèse tant sur le corps que l’action devient très difficile." Les mesures engagées: "Tant que je le pouvais, j’ai fait en sorte de rester en action. Ça a d’abord été ma solution pour recharger mes batteries. Quand j’ai atteint le stade où ça n’a plus suffi, j’ai décidé de consulter un professionnel. Pour moi, c’est un moyen positif pour essayer d’aller mieux: ça me correspond. Et puis, je veux épargner ma famille, je veux être solide pour mon fils. Donc l’échange sans affect avec la psychologue me permet d’évacuer: je peux tout dire." Les difficultés pour la mise en œuvre: "Étudiante, j’ai fait de la psycho. Je suis diplômée en sciences humaines. Autant dire que je n’ai rien contre le fait de consulter un professionnel. Ça, ça n’a pas été une difficulté. En revanche, c’est un véritable sacrifice financier. Vous imaginez? Je touche à peine 600 euros par mois et une séance me coûte 50 euros."

Les progrès: "Quand je sors de ma consultation, je me sens mieux. Ensuite, ce qu’on s’est dit travaille…: l’échange est positif. Je continuerais d’y aller jusqu’à que je sente le seuil où j’ai suffisamment rechargé mes batteries. Et puis, en ce moment, je me sens un peu mieux car je travaille: un petit boulot pour un mois, qui me donne un sursis. Mais dans un mois quand il sera fini… En fait, dès que je retrouverai un emploi qui correspond à mon expérience, j’irai mieux!"

Stéphane, 25 ans, Nice, étudiant A la suite d’une déception amoureuse, Stéphane réalise qu’il répète souvent les mêmes schémas et que ses attentes ne sont pas en adéquation avec sa partenaire. Comment être mieux dans sa relation à l’autre et construire un lien plus équilibré? J’essaie de comprendre pourquoi j’agis comme ça, je démonte les schémas que je répète depuis longtemps.

Comment être mieux dans sa relation à l’autre et construire un lien plus équilibré? (DR).

Le déclencheur: "Je viens de sortir d’une relation de 15 mois qui a été assez éprouvante pour moi. La rupture m’a mis à plat. Auparavant, j’avais déjà eu une relation de deux ans qui s’était finie pour les mêmes raisons. A chaque fois, on m’a reproché d’être trop présent. Avec le portable, j’étais dans l’immédiateté, j’attendais des réponses rapides de la part de ma copine. Si elle ne le faisait pas, je me disais, pourquoi elle ne répond pas? Je me faisais des scénarios de rejet et ça dégénérait en dispute. En plus, avec le confinement, on était tout le temps sur le portable, ça a pris une place énorme. Mon ex disait que je l'étouffais, que je lui posais trop de questions sur par exemple, avec qui elle était, comment elle était habillée. Du coup, ça m’a interpellé et j’ai décidé d’entamer un suivi." La prise de conscience: "Comme c’était la deuxième fois que l’on me quittait pour les mêmes raisons, je me suis dit qu’il y avait un problème, peut-être quelque chose que je ne voyais pas. Je ressentais beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être. Après la rupture, je n’avais plus goût à rien, j’avais arrêté de manger, je suis resté chez moi, j’avais des difficultés à dormir. Une relation, c’est un investissement, or même quand je ne suis pas bien dedans, je m’accroche, j’essaie toujours de sauver les meubles au prix de faire souffrir l’autre et moi-même." Les mesures engagées: "J’ai été voir un psychiatre pour soigner ma dépendance affective. Comme c’est un médecin, ça me rassure. Quand j’étais plus jeune, je souffrais d’introversion, j’avais déjà vu un psychologue mais ça ne m’avait pas trop aidé. Voir le psychiatre, ça m’aide, j’y vais, je m’assois, je parle, j’apprends à prendre du recul sur ma relation à l’autre. J’essaie de comprendre pourquoi j’agis comme ça, je démonte les schémas que je répète depuis longtemps. Je fais aussi du sport, ça me vide la tête, et je suis très entouré par mes amis. J’apprends, petit à petit, à faire les choses pour moi-même, à faire ce qui me plaît à moi." Les progrès: "Je vois que je suis tout seul et que je peux être bien tout seul. C’est un temps pour moi. Tous les jours, j’ai les étapes du deuil amoureux, le déni, la colère, la tristesse. Elles diminuent avec le temps. Je m’ouvre à de nouvelles rencontres, je vois que d’autres personnes peuvent me plaire, c’est important."

Myriam, 30 ans, Cannes, en formation Lors du premier confinement, Myriam sent monter en elle de fortes angoisses. De nature anxieuse, son corps répondait de façon très inhabituelle à la pression ambiante. Jusqu’à l’hospitalisation. Maman de trois enfants, elle a dû trouver en elle les ressources suffisantes pour ne plus céder à la panique et retrouver une vie “normale”. Je me répète que je dois m’en sortir. Que je dois m’accorder du temps. Que je dois y arriver, pour moi, pour mes enfants.

De nature anxieuse, son corps répondait de façon très inhabituelle à la pression ambiante. Jusqu’à l’hospitalisation. (DR).

Le déclencheur: La crise sanitaire. "J’avais déjà eu des soucis, familiaux et autres. Et j’avais su gérer. Mais là… cette sensation d’être vraiment tous dans le même bâteau. Jeunes, vieux, riches, forts, faibles…." Elle s’interroge. Elle essaie de comprendre. Elle n’y arrive pas. "Je sentais que je perdais confiance… en moi, en tout ce qui a été acquis au fil des années et des expériences." Elle commence à avoir peur du monde dans les supermarchés, à se sentir oppressée. "Je n’avais, à ce moment-là, pas du tout conscience que je n’étais pas la seule à vivre les choses de cette façon." La prise de conscience: "J’ai été deux fois hospitalisée suite à des crises de panique." Mains moites, palpitations, sueurs froides. "Et en dehors de ça, je me sentais presque en dépression. J’avais peur de ce qui pouvait m’arriver." Elle craque, elle n’arrive plus à contrôler. "Il a fallu que les médecins me démontrent par A + B, sur l'électrocardiogramme, que mon problème n’était pas cardiaque mais psychologique." Et puis il y a eu ses enfants: "Quand j’ai commencé à me rendre compte que mon grand de 9 ans devenait lui aussi anxieux, j’ai dit: non!" Elle sait que l’anxiété empêche de bien vivre, de bien fonctionner. Elle refuse de se laisser emporter dans cet obscur tourbillon, et son fils avec. Les mesures engagées: "J’ai consulté mon médecin généraliste, qui voulait me donner des cachets. J’ai refusé. Pas question de développer une quelconque addiction. En revanche, j’ai commencé à marcher. Une fois par semaine, avec les enfants. Dans la nature, en forêt. Et c’est incroyable le bien que ça fait!" Elle se raisonne aussi: "Je me répète que je dois m’en sortir. Que je dois m’accorder du temps. Que je dois y arriver, pour moi, pour mes enfants." Tout ça s’accompagne d’un exercice de respiration: "Les médecins de l’hôpital m’ont dit de mettre les doigts sur mon poignet pour écouter mon pouls. Je me concentre et je respire tranquillement. On sent que les pulsations s’apaisent doucement. A chaque fois que j’en ressens le besoin, je le fais et ça me fait énormément de bien." Elle a également déménagé cet été: "Retour aux sources! Je suis Niçoise mais je vivais à Arles depuis quelques années. Cela ne me convenait pas du tout. Autour de moi, je ne sentais aucune envie d’explorer, de vivre des expériences, d’avancer. C’était devenu bien trop pesant." Depuis le mois de juin et son retour sur la Côte d’azur, Myriam et sa famille renouent avec des valeurs qui les portent bien davantage. Les progrès: Elle retrouve une vie "normale". "Aller faire des courses relevait de l’exploit, il faut quand même le savoir!" Le mois prochain, elle attaque une formation d’AVS (assistante de vie scolaire). "Je suis prête à construire la suite. A ne pas m’isoler. A avancer." Sa vie a changé. "Une fois que l’on prend conscience de ce qui se passe, on cherche des ressources en nous - ou auprès de professionnels de la santé mentale - des solutions. Ensuite, tout est possible."