"Les militaires russes pensaient que j'étais un sniper": cet Azuréen bloqué en Ukraine avec sa famille raconte l'enfer de Marioupol

"Les parents de ma compagne sont restés bloqués à Donetsk pour des raisons de santé. C’est très angoissant pour elle, parce qu’on sait d’où l’on vient et les risques que l’on court en restant là-bas", confie le Beausoleillois, installé depuis un an et demi en Ukraine.

Après près de trois semaines passées dans l’enfer de Marioupol, Laurent Rossi a pu regagner le domicile de ses parents avec sa compagne, Veronica, et la fille de celle-ci, au terme de six jours d’un dangereux voyage.

Ils ont le visage grave, et sont partagés entre l’inquiétude pour la famille laissée derrière eux en Ukraine et le soulagement d’avoir pu mettre la petite Victoria, 5 ans, à l’abri à Beausoleil.

Plus de deux semaines cachés dans un bunker

"Il ne se passe pas une journée sans que je pense à ce qu’on a vécu", souffle-t-il. Les nuits dans l’abri anti-bombes de leur immeuble deviennent très vite des journées entières.

"On s’est fait surprendre. Veronica est tombée malade, donc on n’a pas pu partir tout de suite. Elle était trop faible pour faire le voyage. Dès qu’il n’y a plus eu d’électricité, il n’y a plus eu d’alarme pour prévenir des bombardements. C’était devenu trop risqué de rester dans notre appartement, donc on s’est installé dans le bunker. C’était au troisième ou quatrième jour après l’attaque." Il avait alors lancé un appel à l’aide dans Monaco-Matin à qui pourrait leur trouver une solution pour quitter l’Ukraine en sécurité.

Mais très vite, les communications ont été brouillées, rendant le contact avec l’extérieur impossible. La famille est donc restée cachée pendant deux semaines et demie dans cet abri sous-terrain, avec d’autres voisins.

Laurent Rossi raconte les jours d’angoisse, les nuits froides, les quelques sorties pour trouver des vivres, de l’argent ou du matériel et, jour après jour, les bruits des bombardements qui se rapprochent. "Plus on attendait, plus on prenait le risque que les voitures avec lesquelles on devait partir soient touchées ou pire, que la ville soit prise et qu’on ne puisse plus partir."