Les médecins lui donnaient 24h il y a sept ans... Comment le sport lui a permis de survivre à sa tumeur cérébrale

"Je n’ai jamais tremblé devant le cancer. Mais je ne me suis jamais battu contre. J’ai choisi de vivre. Tout simplement." Vivre en surmontant des épreuves que beaucoup d’entre nous auraient jugées insurmontables.
Le 12 novembre 2012, le jour de son quarante-deuxième anniversaire, Thierry est déclaré perdu.
"Une semaine plus tôt, j’avais été victime de crises d’épilepsie très violentes alors que j’étais sur mon lieu de travail à Monaco. J’ai fait "deux états Grand Mal" (ancien nom de la crise tonico-clonique…
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