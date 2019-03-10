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      Les médecins lui donnaient 24h il y a sept ans... Comment le sport lui a permis de survivre à sa tumeur cérébrale

      PAR Nancy Cattan Mis à jour le 10/03/2019 à 20:13 Publié le 10/03/2019 à 20:13
      Mis à jour le 10/03/2019 à 20:13 Publié le 10/03/2019 à 20:13
      Si Thierry a eu peur lors de la première intervention, le sourire ne l’a presque plus quitté ensuite.

      Si Thierry a eu peur lors de la première intervention, le sourire ne l’a presque plus quitté ensuite. Photo DR

      Les médecins lui donnaient 24h il y a sept ans... Comment le sport lui a permis de survivre à sa tumeur cérébrale

      Par Nancy Cattan Le 10/03 à 20h13 MàJ 10/03 à 20h13

      Opérations, radio, chimio, soins énergétiques, mais aussi, surtout, le sport et un moral d’acier, ont permis à Thierry de survivre à sa tumeur cérébrale. Et de continuer à courir pour les autres.

      "Je n’ai jamais tremblé devant le cancer. Mais je ne me suis jamais battu contre. J’ai choisi de vivre. Tout simplement." Vivre en surmontant des épreuves que beaucoup d’entre nous auraient jugées insurmontables.

      Le 12 novembre 2012, le jour de son quarante-deuxième anniversaire, Thierry est déclaré perdu. "Une semaine plus tôt, j’avais été victime de crises d’épilepsie très violentes alors que j’étais sur mon lieu de travail à Monaco. J’ai fait "deux états Grand Mal" (ancien nom de la crise tonico-clonique…

      La suite du direct