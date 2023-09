Lady Gaga, Bono, Johnny Hallyday, Cristiano Ronaldo... le Sass’ Café fête ses 30 ans à Monaco et ouvre son album photos de stars

Si les murs pouvaient parler… ces 200mètres carrés de l’avenue Princesse-Grace auraient des choses à dire tant ils ont vu passer de soirées. L’année 2023 marque les trente ans du Sass’ Café. Une institution de la nuit monégasque dont les archives regorgent des photos de people venus prendre du bon temps dans ce restaurant coloré, bar, boîte de nuit, tout à la fois, qui anime les soirées de la Principauté toute l’année. Dans le décor, un portrait domine, celui de Salvador Treves. En peinture ou dans les assiettes, le créateur des lieux est partout.

"On a ramé"

Arrivé à Monaco en 1946, Sassa – comme le surnomment ses amis – a eu 85 ans cette année, dont un tiers passé dans son établissement. Un défi professionnel devenu sa vie, un peu par hasard. "À l’époque, nous sortions tous les soirs avec mon épouse Yolande, retrace-t-il, et il nous manquait un endroit entre le restaurant et la boîte de nuit, une étape entre 23 heures et 2 heures du matin. On s’est dit, si on trouve un lieu, on le fait".

Le déclencheur viendra en 1992 via Michel Pastor. Le promoteur immobilier leur confie les clés de L’Horloge, un restaurant qui vivotait au pied de son Columbia Palace. Et le couple, marié depuis 1975, se lance l’année suivante imaginant un restaurant piano bar en misant sur la musique live. Le Sass’ Café est né.

Salvador Treves, qui travaillait dans l’import-export à ce moment-là, retrouve ses vieux réflexes, ayant été patron du Tiffany’s dans les années 70. "La plus belle boîte de nuit de la Côte d’Azur, avenue des Spélugues", assure-t-il.

Yolande, elle, qui gère quatre boutiques en journée, accueille les clients chaque soir au Sass’ où l’ambiance se veut festive autour du bar, où l’on peut chanter avec le pianiste et dîner dans un espace plus cosy. "Nous avions pas mal d’amis, mais ils ne sont pas tous devenus clients, sourit Sassa. On a ramé quatre ou cinq ans".

Père et fils en tandem

La formule finit par s’installer, la même, à quelques détails près, qui fonctionne encore aujourd’hui. "La clé, ce sont les fondations que mes parents ont mises en place, assure Samuel Treves alias Samy, l’esprit convivial du lieu, familial, où les gens se sentent bien".

En 1997, âgé de 19 ans, il a fait son premier service au Sass’ Café, dont il est le capitaine aujourd’hui. "Pour mon premier jour de travail, j’étais venu avec une chemise. Mon père m’a regardé et m’a dit, si tu veux travailler, tu mets une veste. Je suis rentré me changer", se souvient Samy, qui a transformé le lieu original au fil des années, laissant plus de place à la danse, imaginant un salon privé. Tout en gardant les codes du Sass’ Café.

"J’ai réussi à me fondre dans le décor et à apporter la touche de la nouvelle génération", décrypte-t-il. Le tout, un peu par hasard aussi? "J’avais 15 ans quand mes parents ont ouvert, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais le relationnel me plaisait. Mon père m’a dit d’essayer et j’ai pris goût de suite."

Le tandem père/fils est lancé et toujours complice aujourd’hui. "À 19 ans, il est devenu mon employé, puis mon associé. Maintenant, c’est mon patron, rigole Sassa. Mais je dois dire qu’il se débrouille bien dans le puzzle du Sass, pour mettre toutes les pièces ensemble. Bien sûr la concurrence existe, mais le premier de nos concurrents c’est nous-même. Il faut toujours être meilleur".

Le facteur chance avec les stars

Dans le sillage familial, Samy a cultivé aussi l’envie de faire du Sass’ Café une tanière pour les stars en goguette monégasque. "À l’époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux. Tout se faisait par le bouche-à-oreille, par le relationnel de mes parents. Une star venait, en amenait une autre, c’est un effet boule de neige. Et puis le facteur chance aussi a joué, comme toujours dans la vie".

À ceci s’ajoutent l’aura de la Principauté et ses grands événements attirant des célébrités qui, immanquablement, finissent par boire un verre au Sass’. "Les World Music Awards, le tirage au sort de la Champions League, ce sont des événements qui nous ont bien aidés. Et puis les personnes connues savent qu’en venant, on ne les agresse pas. D’ailleurs, beaucoup de stars sont venues, je n’ai même pas de photo avec".

Ce trentième anniversaire du Sass’ Café n’amènera pas de soirée particulière… tout simplement parce que c’est quotidiennement la fête dans l’établissement! Mais la famille Treves devrait avoir des choses à célébrer prochainement: l’extension du domaine Sass’ à l’international.

"Nous avons ouvert à Dubaï il y a dix ans. a a été une superbe aventure mais nous étions au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ça n’a pas duré, rembobine Samy. Aujourd’hui nous sommes prêts et nous devrions annoncer d’ici quelques mois une série d’ouvertures, en franchise, à l’étranger".

Joli coup pour Samy de réunir sur ses canapés deux légendes du sport à l’été 2019 : le footballeur Cristiano Ronaldo et le basketteur Michael Jordan. Photo DR.

L’iconique Sharon Stone avec le patron des lieux. Photo DR.

Bono, un fidèle de la maison, qui vient en voisin depuis Èze. Photo DR.

L’influente Kylie Jenner avec son compagnon de l’époque, le rappeur Travis Scott, et Scott Disick, lors d’une soirée en Principauté. Photo DR.

Lady Gaga, venue faire le show après un concert au Grimaldi Forum. Photo DR.