Le prince Albert II et la princesse Charlène se confient en exclusivité à Monaco-Matin à la veille de la Fête nationale monégasque

Jamais le couple princier n'avait accordé un entretien commun en exclusivité à Monaco-Matin.

En début de semaine, le prince Albert II et la princesse Charlène ont reçu Monaco-Matin dans le Salon des Familles du Palais princier.

A l'aube de la Fête nationale monégasque, ce dimanche, le couple princier a accepté d'évoquer les préparatifs de l'événement avec leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

"Nos enfants incarnent le futur de la Principauté"

Des rituels de ce jour de Fête en famille aux futures responsabilités de leurs enfants, en passant par leur éducation dans un monde en proie aux conflits et au dérèglement climatique, le prince Albert II et la princesse Charlène n'ont éludé aucune question. "Nos enfants incarnent le futur de la Principauté", estime ainsi la princesse Charlène.

Quelques jours après le quatrième titre mondial décroché par les Springboks, la princesse Charlène nous a également partagé sa joie de voir l'Afrique du Sud soulever le trophée Webb Ellis en France. "Cette nouvelle victoire en France est un moment historique. Ils sont devenus immortels!"

Le Prince Albert II réaffirme sa feuille de route

Plus tôt, le prince Albert II avait longuement reçu Monaco-Matin dans son Bureau d'apparat pour analyser l'actualité nationale et internationale, et rappeler sa feuille de route dans un contexte mondial instable.

Grands projets, mobilité, politique intérieure, affaires en cours, jeunesse, sports... le Prince s'attarde sur tous les sujets d'actualité de Monaco.

Evoquant la politique intérieure, le souverain affirme également ses choix et appelle à l'apaisement entre institutions locales pour s'inscrire dans le temps long, et la patience, qui ont permis à la Principauté de Monaco d'être aujourd'hui si attractive.

