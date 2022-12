Le prince Albert II a rendu visite à l'explorateur Jean Malaurie pour célébrer ses 100 ans

Le prince Albert II s’est rendu à Dieppe (Seine-Maritime) en toute discrétion, le jeudi 22 décembre, pour célébrer les 100 ans de son ami Jean Malaurie, figure emblématique de l’exploration polaire. Quelques clichés de cette visite privée entre le Prince et l’explorateur, géographe et ethno-historien, ont été publiés dans les médias locaux.

Les Informations Dieppoises relatent qu’une quinzaine de personnes étaient présentes à l’anniversaire de celui que les Inuits appellent "L’homme qui parle avec les pierres". "Ses enfants Guillaume, journaliste, et Eleanor qui vit en Angleterre. Mais aussi des auteurs de la collection Terre humaine, qu’il a créée aux éditions Plon." Celui dont un Institut de recherche a été baptisé de son nom à Saint-Petersbourg a reçu "de nombreux messages de sympathie et d’amitié venant du Cercle polaire : le Canada, la Russie et le Groenland". Une vidéo de jeunes du village d’Uummannaq (Groenland) entonnant un chant traditionnel inuit lui est également parvenue.

"Le Prince Albert m’a téléphoné au lendemain du décès du prince Rainier"

Le bi-hebdomadaire rappelle que le souverain n’en était pas à sa première visite dans la cité de Jehan Ango, citant les propos de Jean Malaurie dans ses colonnes en 2009. "Au lendemain du décès du prince Rainier, en 2005, le prince Albert de Monaco m’a téléphoné. Il s’est dit très intéressé par mon travail et il souhaitait me rencontrer. Il est très attaché aux questions de l’environnement et souhaite œuvrer pour cette cause et laisser des traces dans la tradition d’Albert Ier qui était chef d’expédition et qu’il admire."

Dans son livre paru cet été L’Homme et les Océans, le souverain rendait d’ailleurs hommage à "un personnage exceptionnel" avec qui il avait eu de longues conversations pour préparer son expédition au Pôle Nord, en 2006. "Illuminé" par la littérature de Claude Lévi-Strauss, Jean Malaurie a étudié au Lycée Henri-IV, où il préparait l’entrée à l’École Normale Supérieure lorsqu’il est entré dans la Résistance. Sa rencontre avec le peuple inuit et des chamans bouleverse son rapport à la vie. Formé à la pensée animiste, il trouve des réponses au sens de la vie dans le taoïsme, "un champ de connaissance du monde sacré".

Son credo : "On est entre la vie et la mort, il faut savoir ce qu’on veut faire de sa vie".

Grand admirateur du prince Albert Ier

Ces dernières années, le Prince a dès que possible rendu visite à son ami pour disserter autour d’un constat commun : la Nature déteste le désordre.

Lors d’un échange amical en novembre 2019, Jean Malaurie, grand admirateur du prince Albert Ier, avait ainsi émis le souhait de léguer ses collections à la Principauté de Monaco. Le 19 novembre 2022, à Dieppe, un acte de donation était ainsi signé entre Jean Malaurie et l’Institut océanographique. Le fonds se compose de près de 500 objets (archives personnelles, médailles, décorations…), 200 heures d’enregistrements, près de 5 000 photographies (tirages et diapositives) et du traîneau de Sir Wally Herbert (1934-2007), premier conquérant du Pôle Nord géographique. Une partie de cette Collection a été exposée dès le printemps dernier au Musée océanographique au cours de l’exposition Mission Polaire.