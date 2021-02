Le Phocéa, le destin rocambolesque d'un voilier de course devenu yacht de luxe qui coulé au large de la Malaisie

L'"envie folle" de l'homme d'affaires ? "En faire un bateau extrêmement performant et extrêmement confortable" et "battre le record" de la traversée de l'Atlantique d'Ouest en Est datant de 1905.

Le navire est rénové et modernisé par le même Michel Bigouin, ses mâts rehaussés, sa voilure augmentée. En juillet 1988, Bernard Tapie et son équipage quittent New York et essuient "une très forte tempête: le navire s'est couché deux fois et a croisé deux icebergs". Mais huit jours plus tard, la côte française. Le record est pulvérisé de quatre jours.

Yacht pour jet-set

"Tous mes meilleurs souvenirs, sportifs, humains, économiques, sont nés sur ce bateau", souffle l'ancien président de l'Olympique de Marseille, homme d'affaires et ministre.