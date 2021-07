Le message de la princesse Charlène à ses proches à l'occasion de ses 10 ans de mariage avec le prince Albert II

La vidéo dure un peu plus d'une minute.

Vendredi soir, dix ans jour pour jour après son mariage religieux avec le prince Albert II, la princesse Charlène a publié des images de son mariage et de toutes les actions humanitaires et citoyennes menées avec sa Fondation cette dernière décennie.

Une vidéo postée sur Instagram qu'elle commente avec ces mots: "Je tiens à remercier toutes les familles, les amis et les proches pour toutes les contributions et les cadeaux que nous avons reçus pour notre mariage. Merci de nous permettre de continuer notre travail pour nos fondations. Je suis vraiment ému par le soutien et l’engagement de tous ceux qui s’unissent pour s’entraider. Je vous pousse à continuer à faire des dons, à aider la vie de quelqu’un d’autre et à faire ce que vous pouvez pour changer des vies dans votre communauté. Que Dieu continue à vous bénir."