L'aéroport de Nice boude le salon de l'aviation APG à Monaco

Des conférences passionnantes, des débats enflammés et forcément beaucoup de business. Voilà le triptyque offert, dès ce jeudi matin et jusqu’à demain au Fairmont, par le salon APG World Connect organisé par APG, le leader mondial de fourniture de services aux compagnies aériennes, et son boss au franc-parler, Jean-Louis Baroux.



Cette dixième édition, articulée autour du fil rouge "Se connecter avec les clients", réunit pas moins de 525 acteurs du transport aérien de 97 nationalités, en présence de 72 compagnies aériennes. Et l’intervention de conférenciers de renom à l’instar de Tim Clark, président d’Emirates Airline ou de l’astronaute français Jean-François Clervoy. "Une édition relativement historique avec un record de participants, reconnaît le principal intéressé. Seul regret: "l’absence de l’aéroport de Nice qui envoie des gens en missions au bout de la terre pour convaincre les compagnies aériennes d’utiliser son aéroport. Et quand elles sont là, ils ne viennent pas. C’est pour le moins étrange."



Comment expliquez-vous le succès du salon depuis une décennie?

À Monaco, on s’y sent bien. C’est l’endroit mondial identifié glamour et neutre. Tout le monde peut se l’approprier. C’est la seule conférence au monde où l’on a autant de gens qui viennent d’autant de pays (97). Les participants font vingt heures de vol pour venir ici, pas seulement pour écouter les conférences mais aussi pour faire du business.



"Se connecter avec les clients des compagnies" sera le fil rouge de cette édition. À quoi doit-on s’attendre?

Je suis toujours frappé d’une chose. Les...