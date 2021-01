"La course a été plus difficile qu'il ne l'avait imaginée": La femme de Boris Herrmann se confie

Leur première rencontre remonte à 2014, dans un café à Hambourg, en dehors du contexte de la voile. A l’époque, Birte Lorenzen ignorait tout des activités nautiques de Boris Herrmann. De cette union est née Marie-Louise, désormais 7 mois au compteur.

Depuis l’Allemagne où elle est confinée avec leur petite fille, Birte Lorenzen ne cache pas sa fierté quand il s’agit d’évoquer le parcours épique de son époux sur l’immensité bleue.

Avant le départ, avec quels mots vous décrivait-il l’aventure Vendée Globe?

C’est le rêve de Boris. Depuis son enfance, son objectif était de participer au Vendée Globe. Pour lui, il s’agissait de vivre cette aventure, de vivre la beauté de la nature; de ressentir les forces de la nature, de se construire une expérience, en relevant son propre défi et de grandir avec.

Il n’a pas du être déçu du voyage. Ses sentiments ont-ils changé pendant la course?

Boris était heureux. Il avait une motivation positive, qu’il a conservée. Mais la course a été plus difficile qu’il ne l’avait imaginée. Boris n’est pas quelqu’un qui se plaint.



Mais il disait presque chaque jour que cette course était très dure. A terre, on ne peut pas, je crois, imaginer la réalité de la dureté de cette course. Chaque jour aura été un défi et, quotidiennement, il a relevé ces défis. Et cela lui procure une joie immense.

A quelques heures de l’arrivée aux Sables d’Olonne, quel regard portez sur sa course?

L’arrivée va être un moment très particulier. Sur le plan sportif, Boris réalise une course fantastique et a de bonnes chances d’atteindre une place sur le podium. C’est un suspense incroyable. Mais cette course autour du monde n’est pas seulement un défi sportif, c’est aussi, pour lui, un parcours de recherche scientifique avec son laboratoire mobile à bord.

#theRaceWeMustWin prend alors tout son sens. Il ne s’agit plus seulement du Vendée Globe et d’arriver bien classé, mais surtout de mettre en avant la sauvegarde des océans, à travers notre programme #MyOceanChallenge, qui a pour objectif de promouvoir la protection des océans, la formation des jeunes et l’étude scientifique des fonds sous-marins à travers la planète.

Sur ce tour du monde, Boris a pu relever des données océaniques pertinentes comme les taux de CO2 mesurés. C’est assez fantastique et c’est en soi un grand succès. Des scientifiques du monde entier ont accès à ces données récoltées, et nous améliorons nos connaissances sur l’impact du changement climatique sur les océans et sur son rôle.

Boris a pu inspirer un grand nombre de personnes sur ce sujet, diffuser notre message en faveur de la préservation des océans et leur faire vivre en direct cela pendant la course. 22.000 enfants ont suivi avec fascination notre propre programme pédagogique, dédié aux écoles, et ont suivi les aventures de Boris autour du monde.

J’espère qu’ils ont ainsi pu enrichir leurs connaissances sur les océans, sur le changement climatique et les solutions prometteuses qui peuvent exister. Ils ont participé à des conférences zoom en direct avec Boris. Les enfants lui donnent beaucoup de force et de motivation.

A quelle fréquence avez-vous échangé pendant ce tour du monde?

Nous avons échangé tous les jours à travers WhatsApp. Boris dispose d’un casque de pilote d’avion qui filtre le bruit et nous avons pu avoir des conversations étonnamment bonnes et audibles. Ce lien nous a donné à tous les deux beaucoup de force et c’est très important pour nous.