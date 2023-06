A Roquebrune, le SOS d'une maman qui cherche un logement adapté pour son fils handicapé

"Vous êtes mon dernier recours." Depuis trois ans, Magalie Davoli remue ciel et terre pour avoir un logement social. Un appartement un peu plus grand mais surtout adapté au handicap de son fils, âgé de 12,5 ans, qu’elle élève seule depuis sa naissance.

"Julian est atteint d’une myopathie depuis ses deux ans, confie la maman à Nice-Matin. Cette maladie génétique provoque une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles." En 2020, elle lui a volé ses jambes. Son insouciance. Son indépendance. Et, par extension, son toit. Le studio de 29 m² dans lequel ils vivent à Roquebrune-Cap-Martin n’est plus adapté à sa situation.

"On ne roule pas sur l'or"

"J’ai acheté cet appartement en 2005, bien avant sa naissance, avec un prêt immobilier qui doit se terminer en 2025", contextualise la mère isolée. Ses petits moyens ne lui ont pas permis de prendre plus grand. "On ne roule pas sur l’or", avoue-t-elle.

La maladie de Julian ne lui permet pas de travailler. "Je me dois de l’assister à tout moment, du lever jusqu’à son départ pour le collège Vento à Menton, où il est scolarisé trois jours par semaine en classe Ulis".

Les aides sociales sont donc sa seule source de revenus. Faute de moyens, ils sont restés dans le studio jusqu’à ce que la santé de Julian le permette. Mais la situation ne peut plus durer.

"Je dois le porter tout le temps"

"Ça devient très compliqué, concède Magalie. L’appartement ne permet pas à Julian de circuler avec son fauteuil roulant. Je dois le porter tout le temps pour aller de la pièce de vie, aux toilettes, puis à sa chambre qui est une ancienne kitchenette que nous avons transformée."

"Plus il grandit, plus il est lourd et plus j’ai de mal à assumer cette tâche", souffle la maman qui a développé "des problèmes aux lombaires".

Le matériel médical destiné à leur faciliter la vie prend vite de la place dans 29 m². "Le lève-personne et le fauteuil manuel qui pourraient m’aider prennent trop de place. Je suis obligée de les stocker sur le balcon extérieur."

En plus, Julian doit bientôt changer son fauteuil pour un modèle plus grand. "J’ai peur qu’il ne puisse plus rentrer dans l’ascenseur et passer la porte de l’appartement", confie Magalie.

"La situation devient urgente"

Pour offrir à son fils de meilleures conditions de vie, la mère courage se bat depuis trois ans pour obtenir un logement social. "J’ai fait toutes les démarches possibles auprès de la mairie de Roquebrune-Cap-Martin, de Menton, de la préfecture, assure-t-elle. J’ai écrit à la MDPH [Maison départementale des personnes handicapées, N.D.L.R.], à la ministre du Logement, du Handicap, à la députée Alexandra Valetta-Ardisson [députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes de 2017 à 2022, N.D.L.R.]. Et malgré tout ça, aucune solution ne semble s’offrir à nous."

Magalie Davoli est consciente que les places sont chères sous le soleil. Dans nos colonnes, Florent Champion, adjoint au maire de Menton en charge des Affaires sociales, rappelait il y a quelques mois que 1.300 familles étaient en attente d’un logement social à Menton. Ceux-ci sont attribués au cas par cas, selon l’urgence. Certaines familles peuvent attendre dix ans avant de voir leur demande validée.

"Comme je suis propriétaire, je ne peux pas faire un dossier prioritaire Dalo auprès de la préfecture", se désole la maman.

Le temps presse. "La situation devient urgente. Comment va-t-on faire si mon fils ne peut plus rentrer chez lui? Les différents interlocuteurs que j’ai eus m’ont donc conseillé de vendre ou de louer mon studio en attendant. Mais pour aller où? Et pour combien de temps? Cela fait déjà trois ans que j’ai fait ma demande, s’il faut encore attendre sept ans pour avoir un logement social, ça va être compliqué…"