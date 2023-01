"J’ai trouvé Benoît XVI très courageux et lucide", confie le prince Albert II

Exposée à la basilique Saint-Pierre depuis lundi, la dépouille du pape émérite Benoît XVI sera inhumée ce jeudi dans les grottes vaticanes, sous la basilique, où elle reposera aux côtés de ses saints prédécesseurs, Jean-Paul II et Jean XXIII.

Auparavant, le cercueil traversera la place Saint-Pierre devant les fidèles et le pape François présidera la cérémonie d’adieux (dès 9h30), durant laquelle il prononcera l’homélie.

Fait inédit dans l’histoire moderne du catholicisme, un pape enterrera son prédécesseur. Pour cause, la dernière renonciation d’un pape remonte à Grégoire XII, en 1415. Après huit années de pontificat (2005 à 2013), Benoît XVI s’était, lui, mis en retrait pour raisons médicales.

Le prince Albert II n’assistera pas à la cérémonie ce jeudi selon le protocole édicté par le Vatican. "Seuls deux chefs d’État ont été invités officiellement, les présidents italien et allemand, après ce sont des représentations diplomatiques. C’est un protocole proche de celui pour les funérailles des cardinaux", nous a précisé le souverain, hier, après les obsèques de Mgr Barsi.

Vous avez rencontré Benoît XVI à quatre reprises, quels souvenirs en gardez-vous?

Il avait une réputation d’homme un peu froid et distant mais je l’ai toujours trouvé d’une grande bonté. Il avait de l’empathie pour les autres. C’était avant tout un théologien. Un homme qui a gardé l’Église sur un certain chemin, celui d’une église conservatrice. C’était loin d’être évident face à des questions de société qui reviennent périodiquement et il a su tenir une ligne de conduite avec un style propre à sa personne. Benoît a vécu sa mission de chef de l’Église pleinement dans des années difficiles.

Vous évoquez un personnage conservateur, quel avait été son propos lors de votre rencontre après la légalisation de l’interruption de grossesse à Monaco, en 2009?

Même si ce n’était pas évident au départ, il a très bien compris qu’il fallait une petite évolution et il a parfaitement saisi son caractère. Il n’a pas du tout cherché à présenter cette évolution sous une autre formulation. Même s’il ne me l’a pas dit, je ne pense pas qu’il aurait souhaité aller plus loin. Même s’il le faudra peut-être un jour.

Un pape qui restera aussi dans l’histoire pour sa renonciation…

Benoît était d’une grande intelligence et sensibilité. J’ai trouvé très courageux de sa part d’admettre qu’il ne pouvait plus continuer à exercer son ministère parce qu’il se sentait diminué physiquement. C’est un exemple de courage et de lucidité qu’il faut comprendre.

"Chaque pape marque d'une façon ou d'une autre son époque"

Difficile aussi de succéder au pape Jean-Paul II, très populaire et médiatisé...

Chaque nouveau pontife a sa propre personnalité, sa propre approche. Il est donc difficile de les comparer. Mais le pape Jean-Paul II a fait tellement de voyages sur tous les continents, rencontré tellement de personnes de tous bords, qu’il ait normal qu’il ait laissé cette empreinte. C’est pour cela que je mets Jean-Paul II, qui a été béatifié, un peu à part. Chaque Pape marque d’une façon ou d’une autre son époque même si Benoît n’a pas eu le même nombre d’années pour le faire.

Quels sujets aviez-vous pu évoquer lors de vos audiences?

À chacune de nos rencontres nous faisions un tour d’horizon de l’actualité internationale, de la situation de la foi et des catholiques dans le monde. Nous avions aussi parlé des chrétiens d’Orient et ce qu’il fallait faire pour eux. Sujet que j’ai à nouveau abordé avec le pape François.

Des moments hors du temps où la conversation pouvait être plus intime, notamment après le décès de votre père ou après votre mariage?

C’était des conversations assez courtes et toujours intelligentes, mais dans une ambiance particulière et un certain protocole.