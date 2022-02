"J'ai dansé avec la mort". Le poignant témoignage de Pierre sauvé pour la seconde fois par son ami médecin à Monaco

"J’ai fait un petscan de contrôle; la routine de celui atteint d’un cancer. La veille, j’étais en Porsche et je faisais le circuit d’une course de côte à Tanneron dans le Var. Et là, on m’annonce que le myélome a fragilisé ma troisième vertèbre cervicale, le sternum et la clavicule. Depuis près de trois ans, la chimio avait stabilisé la maladie."

Ce mois-ci, les mêmes ont recommencé. Et le miracle s’est reproduit. Huit minutes d’intervention, quelques heures de repos après l’anesthésie, et le malade est reparti - debout. Et sa vie a repris, normale si on oublie les heures de chimiothérapie.

Mais entre des deux interventions, un élément essentiel est venu se rajouter: l’amitié. "Qu’est-ce qu’il y a de plus beau que de remettre ta vie dans les mains de ton ami? Quelle plus grande preuve d’amour et de confiance peut-on donner? Ce n’est peut-être pas une façon de dire merci. Mais peut-être de rendre hommage. Tu es là, entre la vie et la mort. Tu sais que ton ami donnera toujours le meilleur de lui-même. Alors ça passe tout seul. Comme une balade un beau matin d’hiver."

Pour la deuxième fois, la vie de Pierre est entre les mains du docteur Brunner. La cervicale doit être consolidée au plus vite; sinon c’est la mort. "Philippe a choisi de passer de nouveau par la bouche. Il a estimé que par rapport à l’angle, suite au scanner et au petscan, c’était le meilleur passage. Je l’ai senti en confiance. Et moi entre ses mains, je l’étais plus encore."

Une histoire d’amitié et de confiance

"En 2017, quand Philippe m’a cimenté la C2, cela faisait trois semaines que je dormais assis avec un corset. J’avais voulu dire au revoir à mes amis. J’avais fait venir ma fille de onze ans et demi pour essayer de lui dire sans la choquer que j’avais une chance sur dix de m’en sortir et qu’elle était la plus belle réussite de ma vie. Et puis je voulais voir le soleil se lever sur la mer. Et étonnamment, cette fois-ci, alors que le tableau n’était pas plus reluisant, je n’ai pas pensé à cela avec Philippe. La seule chose qui me rassurait réellement c’était l’amitié commune qui est la nôtre. Comme il y a cinq ans, je lui ai expliqué que je ne voulais pas être tétraplégique. J’avais la conviction que si ça devait mal se passer, il fallait que ce soit par lui. J’étais serein. Parce que c’était lui." Parce que c’était eux.

Le docteur Philippe Brunner explique: "Pierre m’a dit: "Je suis un homme debout. Je veux partir debout." J’avais confiance en l’équipe. C’est lui mon héros. Je l’ai juste aidé à continuer."

Alors ensemble, l’un et l’autre, au Centre Hospitalier Princesse-Grace, avec les anesthésistes, aide-soignants, manipulateurs, infirmières, secrétaires. "Justine, Pascaline, Céline, Audeline" à qui Pierre tient à rendre hommage. Ils ont refait l’impossible. Et ils ont réussi. "Une infirmière m’a donné la main. Je sentais qu’elle était inquiète; et moi je ne l’étais pas."

Une vraie aventure humaine

De chaque côté du couloir du service de radiologie interventionnelle, la salle d’opération d’un côté, les amis réunis dans un bureau de l’autre, il y avait du sublime et tout le monde le savait. "C’est une vraie aventure humaine. Malgré les conséquences qui auraient pu être dramatiques. Tu sais que quoi qu’il arrive, toutes les chances sont mises de ton côté. Même dans le pire des cas, tu es allé au bout des choses. On peut avoir des regrets mais pas de remords."

Et aujourd’hui? "Rien. Comme avant. Aucune douleur. Pas plus à la vertèbre qu’au sternum qui a été bien rempli de ciment lui aussi! Quinze jours avant l’intervention, j’ai ressenti des douleurs aux cotes qui montaient jusqu’à la gorge. C’était le sternum qui se rongeait littéralement. Depuis que lui aussi a été cimenté, les douleurs sont parties immédiatement. Ce médecin, c’est un magicien", explique Pierre.

Alors aujourd’hui, la vie continue avec la maladie. "J’ai également une confiance absolue dans le Docteur Georges Garnier, mon oncologue. Il me dit qu’il y a de telles avancées dans les thérapies que je poursuis."

Chacun a son histoire avec son cancer. Pierre, lui, refuse sa maladie. "Je ne la combats même pas. Je ne parviens pas à admettre que je l’ai. Je vis normalement. Je ne me sens pas concerné par cette maladie. Parce qu’elle se sert de ma force pour me tuer, je ne lui donne pas d’existence; pour qu’elle ne devienne plus rien. J’ai eu deux ans et demi de répit ces cinq dernières années. Ça m’a laissé le temps de me requinquer, de me ressourcer et de rééquilibrer les forces et les vibrations de mon corps. Et de respecter les silences. Dans ma profession, j’ai souvent dansé à côté de la mort. Et là, j’ai dansé avec. Mais elle ne m’a pas embrassé."