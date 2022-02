Gildo Pastor : "Vous allez nous dire qu'on est des malades!"

Vous semblez aujourd’hui très ému et fier d’être entouré de votre équipe pour partager toutes ces réussites ?

Oui, je suis très fier. Très très fier de voir toute mon équipe qui se bat tous les jours pour cela. Monaco est un endroit magique. On a fait cet endroit magique. Nous sommes recordmen de monde de vitesse avec la voiture qui est ici, recordmen du monde avec la Voxan, en tête du championnat du monde de Formule E… C’est pas énorme ? C’est tout un monde qui est au sommet de la pyramide, et en fait c’est ici à Monaco.



Votre navette Antarctica, qui est le premier engin électrique d’exploration polaire au monde, est mise à disposition des scientifiques de la station Princess Elisabeth. Quelle sera la suite ?

Antarctica, c’est une histoire qui a été lancée en 2009. À force d’obstination, on a continué à faire ce projet pour arriver en Antarctique qui était depuis le début en ligne de mire. Derrière cette réussite c’est encore un travail d’équipe et un investissement exceptionnel de tout le monde. Et une première mondiale, encore une fois qui me rend fier. Elle va rester encore deux ans sur la base et ensuite nous allons lancer la commercialisation. Elles seront équipées d’une remorque, à l’intérieur il y aura des batteries et elles pourront embarquer une dizaine de passagers. C’est un engin qui a, j’en suis sûr, de beaux jours devant lui. Tous les retours sont positifs.

Vous allez nous dire qu’on est des malades !



Vous avez aussi des envies d’espace. Où en êtes-vous ?

Le projet se dessine avec les différentes entités. Vous allez nous dire qu’on est des malades ! Depuis plus de deux ans on travaille sur un rover qui pourra se déplacer sur la lune. Nous fournissons avec cette entreprise basée en Californie à Los Angeles le meilleur de nous-mêmes.

Nous avons aussi une entreprise basée en Suisse qui développe les pneumatiques souples, les seuls actuellement de cette sorte, et une autre, ici sur Monaco, qui conçoit les batteries.



Il n’y a plus qu’à embarquer alors. Le départ est imminent ?

Il l’est. Mais je ne peux rien vous dire de plus. Peut-être le 4 mars, dans quelques jours. On va réussir ce nouveau challenge !



Et puis il y a la Formule E. La cerise sur le gâteau non avec la tête du championnat du monde ?

Oui, mais il faut qu’ils se bougent encore ! L’innovation qu’il y a ici, les pousse à aller plus vite. Je suis très fier d’eux.