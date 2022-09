Deux ans après le passage de la tempête Alex, ils en pâtissent encore

Déjà deux ans que la tempête Alex a bouleversé les vallées. Dont celle de la Roya, en reconstruction, mais encore meurtrie.

Deux ans que les riverains du chemin de la Pinea, sur la partie haute de la Lavina, un des affluents de la Roya, patientent. Voient les chantiers se multiplier, un peu partout dans la vallée, autour d’eux, chantiers auxquels ils prennent part, parfois, en tant que bénévoles. Deux ans qu’ils comprennent que leur quartier, où vit une quinzaine de personnes, n’est pas prioritaire. Deux ans qu’ils font avec les moyens du bord, réalisent des travaux eux-mêmes, sans répit, pour protéger les bouts de terrains qui n’ont pas été emportés par les eaux en furie, pour remettre un peu de verdure et de vie dans ce qui n’est plus qu’un immense pierrier. Deux ans qu’ils ont peur, aussi.

Lavina: la rivière sortie de son lit, et pierrier

"Je flippe!" témoigne spontanément Florence Perné, infirmière au village, qui habite-là. "J’ai peur quand je vois arriver la pluie, toute cette eau, qui n’est plus canalisée…"

Car la tempête Alex a littéralement chamboulé les lieux. À tel point que la rivière a perdu son lit historique, et coule désormais beaucoup plus près de certaines maisons, tout en étant toujours présente sous l’amoncellement de cailloux, dans son ancien lit. "Avant, il fallait descendre plusieurs planches, environ 8mètres depuis la maison, pour atteindre la rivière", expose Laurent Collard dont l’habitation ne culmine plus qu’à environ 3mètres du nouveau lit de la rivière. Qui est, de plus, moins profond que l’ancien: l’accumulation de pierres a remonté le fond du vallon d’environ 4 à 5mètres.

"On ne peut pas nous dire que la rivière a repris ses droits, qu’elle a peut-être retrouvé son lit historique", prévient François Perez, qui habite le quartier depuis 30 ans. "Sur les plans napoléoniens, elle passait là-bas, dans le lit où elle se trouvait avant la tempête Alex…" Et d’ajouter: "Des crues, on en a connues. Importantes, violentes. Et la rivière a toujours retrouvé son lit historique. Là, on est dans un phénomène exceptionnel, qui a tellement tout métamorphosé, qu’on ne peut même plus parler de lit de rivière…"

Embâcles comme une épée de Damoclès

Leur inquiétude vient d’un constat: en amont, une accumulation d’énormes blocs de roche oblige le cours d’eau à taper contre un versant de falaise qui s’effrite et continue de glisser dans la rivière. La maison qui se trouvait au-dessus, qui continue de s’effondrer, a d’ailleurs été condamnée à être détruite, dans le cadre du Fonds Barnier.

"On a peur que ces embâcles, qui en engendrent d’autres, créent une forme de barrage qui pourrait à un moment donné créer une énorme vague, et submerger ce qui paraît aujourd’hui être à l’abri… ", témoigne Bruno Dillard, dont la maison sur un monticule, s’est retrouvée entourée d’eau le soir de la tempête, la Lavina ayant rejoint un autre cours d’eau qui passe de l’autre côté de sa propriété.

"Heureusement, il y avait une digue, construite par les anciens, qui a fait son travail et canalisé la Lavina, jusqu’à ce que cette digue soit engloutie par les rochers charriés par les eaux… Si les anciens l’avaient construite, c’est qu’il y avait une raison… Il faut la dégager, retrouver un vrai lit pour la rivière…"

"Partir, on y a songé…"

Car ils ne veulent pas revivre, cette affreuse nuit, le sol qui tremblait, les arbres qui tombaient, les tentatives de Laurent et Florence de débloquer les embâcles dans leur terrain "jusqu’à ce qu’un énorme rocher dévale juste entre nous deux. Là on s’est dit qu’il fallait se mettre à l’abri"… Un cauchemar qu’ils ne veulent plus vivre.

"Partir, on y a songé, au début… Mais aujourd’hui, on se projette, ici. C’est pour ça qu’on a replanté un peu de verdure, des fleurs, fait tant de travaux…" témoigne Florence Perné. "Les bénévoles sont venus pendant des mois remonter des murs en pierre sèche, refaire des berges et des talus. On se rend compte avec les dernières pluies, que sans enrochement, si l’eau venait à toucher la base de ces ouvrages, ils seraient détruits en peu de temps, posés sur un sol meuble…" commente Laurent.

Pour Florence, "Avoir fait tout ce travail pendant deux ans pour rien? Ce serait insupportable, un déchirement…"

Chemin de randonnée, pont romain classé, canalisations d’eau

Bruno, Roger, Hyppolite, Laurent, Florence, Paul, François, Tom… Ils ne comprennent pas pourquoi les travaux initialement prévus par la Carf ne se feraient plus. "On nous parle d’intérêt collectif… Mais nous on est là, on est plusieurs, il y a ici un chemin communal, qui passe par Notre-Dame des Grâces très emprunté car y passent des courses de VTT, des trails..".En plus d’un vieux pont romain, classé.

"Et il y a aussi ici des tuyaux d’eau potable qui alimentent une partie du village qui passaient sous le chemin communal, aujourd’hui remplacés temporairement par des tuyaux souples qui courent un peu partout… informe François Perez. Et s’il y a un gros coup de gel cet hiver? On ne peut pas laisser ça comme ça indéfiniment…"