Comment portiers et voituriers mettent en valeur les voitures de grandes fortunes l'été sur la place du Casino de Monte-Carlo

Ils forment la première ligne de la SBM. Le premier visage qui sourit aux clients. Et certains, comme Eric Manera, sont devenus des figures de la place du Casino. Sourire indéfectible et casquette bien en place, le portier est parfois interpellé par son prénom par des vacanciers familiers, qui engagent de courtes discussions. D’autres tentent leur chance dans l’espoir de gratter un souvenir avec une voiture.

"Les clients nous interpellent pour nous demander s’ils peuvent faire un tour avec nous. Ils n’ont pas toujours la notion des choses, tellement il est rare de voir autant de voitures au mètre carré", relate le pilote Julien Vaccarezza.

"Avec les années on arrive à gérer ce stress de voir la voiture abîmée."

"Il y a toujours plus de téléphones tendus et quand un client nous confie sa voiture, c’est aussi pour empêcher qu’on la touche, rappelle Eric Manera, évoquant ceux qui n’hésiteraient pas à s’allonger sur le capot pour une photo. Avec les années on arrive à gérer ce stress de voir la voiture abîmée." Pour cause, cela n’arrive jamais. Les secrets? Pragmatisme et travail d’équipe.

"On travaille vraiment en harmonie. Il y a une très bonne entente entre nous et nous n’avons même pas besoin de nous parler quand il y a beaucoup de monde", assure Eric Manera. "Il y a une forme de monotonie car les clients ont des rituels dans les horaires, confie Julien Vaccarezza. En juillet-août ça fluctue avec la présence des touristes, mais on peut être prévenus à l’avance que trois ou quatre voitures vont arriver. Sinon, on s’adapte." De la patience, aussi. La fameuse soirée du 11 août, il aura fallu jusqu’à 45 minutes pour garer une voiture.

Si la présence de nombreux créateurs de contenus, comme ArmandMA ou G-E, crée "un effet boule de neige sur l’affluence", selon le Secrétaire général des Jeux au Casino de Monte-Carlo, Cédric Lorenzi, ces derniers s’avèrent aussi précieux pour ramener à la bienséance. GMK, qu’on ne présente plus, rappelle ainsi régulièrement qu’il est interdit d’entrer dans les parkings pour filmer les belles endormies. Et comme ses pairs, il lui arrive d’embarquer un car-spotter pour un tour du circuit F1. Classe.

Les voituriers n’ont pas de formation spécifique. Photo G.E, J.-F. O et T.M..