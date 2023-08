"C'était comme à la guerre": deux jours après le drame, l'oncle de Fayed 10 ans et tué par balles, témoigne

C'est sur son lit d'hôpital que l'oncle du petit garçon a accepté de témoigner auprès de nos confrères de CNEWS.

Encore très affaibli, il raconte avoir "fait demi-tour et ils ont tiré sur ma voiture. Et là j'ai senti un boom derrière mon dos. Je ne pensais pas que j'avais été vraiment touché".

C'est à ce moment-là que Maoulida a dit aux deux enfants assis à l'arrière de se baisser. "J'ai accéléré et je suis parti", ajoute-t-il. "J'avais mon neveu, il était accroché derrière et il a reçu une balle derrière le dos". Fayed est décédé peu de temps après avoir été pris en charge par les secours. Son frère, âgé de 7 ans, n'a quant à lui pas été touché. Il est sain et sauf.

"Il y avait tellement de bruit, se souvient l'oncle. C'était comme à la guerre [...] Je voyais tout le monde qui courrait, des enfants qui jouaient là..."

Âgé de 28 ans, Maoulida a reçu plusieurs éclats de kalachnikov dans le dos.

Les faits se sont produits lundi soir aux alentours de 23h30 dans le quartier populaire de Pissevin.

"Au mauvais endroit au mauvais moment"

L'enfant tué et son oncle sont "indéniablement" des victimes collatérales, selon la procureure, qui a dénoncé "une tragédie des plus absolues". "La famille de la victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale", elle "a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment", a-t-elle ajouté.

Une enquête a été ouverte pour "assassinat en bande organisée".

Les auteurs des tirs, qui selon une source policière étaient au nombre de quatre, sont toujours recherchés. Après la fusillade, ils sont montés à bord d'un véhicule Renault Megane. Cette voiture, signalée comme volée, a été découverte rue Neper, dans le quartier voisin du Valdegour.