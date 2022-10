"Ce soir-là, l’enfance, on me l’a arrachée, on me l’a détruite": cette jeune Varoise raconte son 14-Juillet "pour ceux qui ne le peuvent pas"

Elle évoque encore ce groupe de musique, la foule compacte devant, le moment de partir. C’est alors qu’Anaïs et les siens entendent "un premier coup de feu". Puis "des hurlements d’horreur. Puis d’autres coups de feu. Alors j’ai lâché la main de ma marraine et je suis partie en courant toute seule. Au bout de quelques mètres, j’ai appelé leurs prénoms..."

Alors, ce mercredi, Anaïs se souvient. La jeune Bandolaise évoque ces deux invitations pour le concert de Rihanna à Nice, le 15 juillet 2016, qu’elle découvre sous le sapin à Noël 2015 - "un rêve de petite fille". Cette nuit surprise à Nice, le 14 juillet, avec sa marraine, son oncle et sa cousine. Et cette photo d’elle devant le Negresco - "C’est la dernière photo de l’enfant que j’étais".

Avant de raconter son 14-Juillet, Anaïs, 20 ans, remercie son conseil, Me Cathy Guittard. Puis elle se lance. Témoignage rare d’une victime qui était mineure lors de l’attentat qui a fait 86 morts et 458 blessés, à Nice, en 2016. Cette étudiante varoise veut "être la voix" de ces ados devenus adultes "qui ne peuvent pas témoigner".

"Il m’aura fallu attendre presque six ans pour me sentir enfin écoutée et entendue. Grâce à mon avocate, j’ai repris espoir."

S’ensuit une fuite éperdue, dans les ruelles du Vieux-Nice, à chercher un refuge. Les rumeurs d’attaques à main armée courent la ville. Des policiers aiguillent Anaïs vers un restaurant du cours Saleya. "J’ai eu ma mère au téléphone, en pleurs. Elle me disait de rester en sécurité, qu’elle m’aimait." Son oncle vient finalement la chercher. Il la ramène à l’hôtel. Elle tombe dans les bras de sa marraine et de sa cousine.

Anaïs est indemne physiquement, tout comme ses proches. Mais durablement traumatisée. "Ce soir-là, l’enfance, on me l’a arrachée, on m’a détruite. Le plus dur, c’est l’après." La belle jeune femme qu’elle est devenue raconte l’hyper vigilance, les cauchemars, "le bruit des hurlements, des coups de feu" qui tambourine dans sa tête. "À 14 ans, on se pose un milliard de questions: « C’est quoi ce monde?" "Pourquoi je suis vivante?" »

Ces questions, Anaïs les a gardées en elle. Même vis-à-vis de ses parents. "Je ne leur ai jamais dit à quel point je souffrais. Parce que je n’ai jamais voulu les inquiéter. Je voulais garder l’enfance et l’adolescence qu’on a à 14 ans avec ses amis." C’est son corps qui va parler pour elle.

"Me délivrer de cette souffrance"

"Aïe!", s’écrie Anaïs, un jour où on l’attrape par le bras. La réalité glaçante surgit enfin: l’adolescente se scarifie. "Depuis trois mois, ce sont mes bras que j’abîmais... Je cherchais des lames. Je voulais me délivrer de toute cette souffrance. Quand je me coupais les bras, et même les cuisses quand je n’avais plus de place, je n’avais plus mal dans ma tête."

La gorge nouée face à la cour d’assises spéciale de Paris, Anaïs partage enfin son calvaire. "J’ai vécu l’inimaginable. L’horreur. L’obscurantisme. Et après ça, c’est le silence. Je ne ressens plus rien, plus rien de beau en tout cas. J’ai essayé de crier ma colère, ma douleur, ma tristesse. Mais je n’ai jamais réussi, même devant mes parents. Ils me voyaient toujours comme l’Anaïs que j’ai connue. Mais j’étais morte. Il y avait cette colère - pourquoi je suis vivante si au fond de moi, je suis morte? Je me sentais seule, complètement seule..."

Quête de reconnaissance

Ses mots sont déchirants. Les mots d’une adulte qui regarde avec nostalgie son enfance envolée. "Aujourd’hui, je me dis que plus rien n’est grave. Qu’est-ce qui peut être plus grave que cette course pour vivre, parce que la mort est à mes trousses? La mort, elle était derrière moi. À 14 ans, on court pour le cross du collège, on court pas pour sa vie..."

Les six années suivantes, elles, s’apparentent à un saut d’obstacles. Il y a eu ce refus de prise en charge par le fonds de garantie - "Quelqu’un avait décidé que 400mètres plus loin, on n’était pas des victimes." Cette fausse alerte au lycée de Toulon qui réveille son traumatisme. Puis cette expérience avortée chez les pompiers volontaires, son vieux rêve: "Je n’ai pas supporté".

Malgré tout, Anaïs n’a pas renoncé. Les pompiers, ce sera pour plus tard. Pour l’heure, elle se sent prête à servir les autres en tant qu’infirmière - "mais pas aux urgences". Elle se tient droite, debout, vivante. Après six années de silence, elle est venue "demander justice" et chercher "une reconnaissance". Elle la trouvera à la sortie de la salle, dans les bras d’autres victimes, venues saluer son courage.