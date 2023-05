"Ça ne me ramènera pas Laurène, mais j'irai jusqu'au bout": à Nice, le combat d'une maman pour rendre justice à sa fille tuée par un chauffard

Laurène était une belle jeune femme, souriante et pétillante. À 21 ans, la Niçoise avait la vie devant elle, et de nombreux projets à réaliser. Mais le destin en a décidé autrement.

Le 9 novembre dernier, alors qu'elle circule en scooter sur l'avenue des Diables bleus, à l'est de la ville, son existence bascule à tout jamais.

"Laurène devait déjeuner avec son frère, avant de l'aider à repeindre son appartement. Elle était toute heureuse à l'idée de le retrouver. Il l'a attendue mais elle n'est jamais arrivée", confie sa maman, Valérie.

"Que justice soit faite"

À près de 700 mètres de chez elle, quelques minutes à peine après son départ, la jeune femme croise la route d'une camionnette, arrivant à toute vitesse en sens inverse, qui la percute de plein fouet.

"Il a voulu doubler, a franchi la ligne blanche et... ma fille arrivait en face." Pour cette maman meurtrie, les mots restent, et resteront, douloureux.

Transportée en urgence au centre hospitalier, la jeune Laurène s'éteindra cinq jours plus tard.

"Quand je l'ai vue sur son lit d'hôpital, la tête bandée, entourée de machines, le cauchemar a commencé", livre sa maman, animée d'un sentiment de haine légitime à l'égard de cet homme qui a ôté la vie de son enfant.

Une haine d'autant plus grande qu'"il était alcoolisé, récidiviste et en sursis, bien connu des services de police", poursuit Valérie, qui ne souhaite plus qu'une chose: "Que justice soit faite."

Se battre "jusqu'au bout"

"Il a brisé ma vie. Ayant déjà de lourds problèmes de santé, la perte de Laurène m'a porté le coup de grâce et actuellement je ne pourrais tenir sans les anti-dépresseurs", murmure-t-elle, la voix lourde, mais toujours empreinte de dignité.

Le combat pour que soit reconnue légalement la notion d'homicide routier, Valérie le partage et le mène avec force et courage.

Présente au procès, qui devrait se tenir à la rentrée prochaine, la maman entend se battre "jusqu'au bout".

"Ça ne me ramènera pas ma fille, mais j'irai au bout, promet-elle. Je serai présente à Paris pour la marche du 3 juin, je monterai en voiture s'il le faut, afin d'honorer la mémoire de Laurène et celle de tous les jeunes qui perdent la vie sur les routes. C'est, aussi, ce qui va me permettre de tenir."

Tentant de contenir ses larmes, Valérie reprend: "Laurène aurait eu 22 ans le 16 mai. Elle était ambitieuse et avait tout pour elle. Aujourd'hui nous nous retrouvons à financer des plaques commémoratives pour les apposer sur le caveau. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'aurais préféré lui payer des vacances, elle qui projetait de partir quelques mois en Australie avec son copain. Pour ma fille, qui aimait tant la vie. Et qui ne cessera jamais de vivre en nous..."