"J'ai survécu mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille": cette Azuréenne en bonne santé vit avec le VIH depuis plus de 40 ans

Malgré les progrès de la science et le recul de l’épidémie de VIH dans le monde, les préjugés et les idées reçues persistent et les fausses informations continuent à circuler.