Atteinte de sclérose en plaques, cette maman isolée dans un village de l'arrière-pays cherche désespérément un logement adapté à Nice

"La main de maman fait dodo." Des mots d’une fillette de 4 ans pour dire à sa façon la maladie grave dont est atteinte sa jeune maman: une sclérose en plaques qui l’a privée de l’usage de sa main gauche, a déjà affecté sa vue, et lui rend la marche impossible sans l’aide de béquilles.

Angélina a 32 ans, elle vit avec ses deux filles, la jolie Louna, 12 ans, et la petite Marley dans le village de Bonson (Alpes-Maritimes). Le village de son enfance, où elle s’est installée avec les fillettes après s’être séparée il y a deux ans du papa de Marley. L’espoir d’un nouveau départ pour cette jeune femme dont la vie est déjà jalonnée de nombreux incidents.



Mais Angélina est fière, et si elle n’y avait pas été encouragée par les membres du groupe Facebook vers lequel elle s’est tournée, peut-être ne nous aurait-elle jamais contactés. "Tu n’as plus que ça à faire, contacter la presse…"

Contacter la presse après avoir tapé à toutes les portes pour dire son désarroi, l’urgence pour elles trois de trouver un logement social, à Nice, alors qu’elle vit enfermée avec ses filles dans sa petite maison de village sur plusieurs étages. Le seul logement auquel ses très maigres revenus lui ont permis d’accéder. Mais elles y ont été heureuses. Jusqu’à ce jour de décembre 2020 où Angelina, qui ressent des douleurs grandissantes aux jambes, se retrouve avec une jambe paralysée.



"Je courais toute la journée, et j’ai mis ça sur la fatigue." Coutumière des petits jobs, la jeune femme travaille alors dans une grande enseigne d’ameublement à Saint-Laurent-du-Var.

Stade très avancé de la maladie

Son contrat n’est pas renouvelé, les douleurs persistent: après sa jambe, c’est aussi sa main qui est engourdie. Angélina finit par consulter un neurologue installé à Cagnes-sur-Mer.



Après quelques examens, le diagnostic tombe: "Vous avez une sclérose en plaques, et à un stade très avancé." Elle apprendra plus tard que sa maladie a en réalité commencé à se développer une dizaine d’années plus tôt. Mais en dépit des signes cliniques d’appel récurrents - "il s’agissait de poussées de la maladie" -, caractéristiques de cette affection neurologique évolutive, les médecins qu’elle consultera pendant cette période ne la dépisteront pas.

Louna vit de plus en plus recluse

Janvier 2021: Angélina marche de plus en plus difficilement. Son neurologue prescrit une corticothérapie à fortes doses, mais elle "ne répond pas" au traitement. Ses déficits sont installés, et le spécialiste craint qu’ils soient irréversibles.



À la mi-juillet, après que des examens très approfondis auront permis de s’assurer que c’est possible, Angélina doit se rendre à l’hôpital Pasteur pour bénéficier d’un traitement plus spécifique. La jeune femme ne peut plus travailler, elle n’a plus de véhicule.



Pour beaucoup de tâches du quotidien, elle est obligée de solliciter sa fille aînée.



"Souvent, je suis obligée d’attendre qu’elle rentre du collège. Pour elle, c’est très dur psychologiquement, elle a peur de me perdre, même si j’essaie autant que je peux de la rassurer. Toutes les nuits, elle fait de terribles cauchemars et vit de plus en plus recluse dans sa chambre", s’inquiète Angelina.

La jeune maman est aussi préoccupée par le quotidien de sa petite Marley. En dehors de l’école, il se résume à rester dans le petit salon, souvent des week-ends entiers, pendant que sa jeune maman, à proximité, se repose, épuisée par la maladie. "Parfois, je ne peux faire autrement, je dors énormément", culpabilise Angélina, qui souffre déjà d’avoir dû demander à son aînée de lui céder sa chambre, plus accessible.



"C’est une maison de village sur trois étages, avec de grosses marches irrégulières, une échelle, et deux trappes à soulever pour passer dans les chambres. Quand je suis “en poussée”, je peux à peine me déplacer dans les pièces à l’aide d’une béquille; j’ai du mal à cuisiner, car mes gestes ne sont pas coordonnés et je n’ai plus de force dans les mains."

Mais, pour ses filles, Angélina essaie de défier la maladie, d’assurer autant qu’elle peut les tâches ménagères. Au risque de mettre sa vie en danger. Régulièrement, elle chute dans les escaliers. "Cela devient extrêmement dangereux", concède-t-elle.

La main tendue du Secours populaire

Si la situation n’a pas semblé émouvoir des élus de la région - les courriers de la jeune maman sont restés lettre morte -, une association lui a tendu la main.



"J’ai beaucoup été aidé par le Secours populaire", sourit, reconnaissante, Angélina. Aides alimentaires, soutiens financiers, dans la mesure de leurs possibilités, de ses parents: Angélina fait face. Si elle ne mange pas toujours à sa faim, ses filles sont bien nourries, et pour elle, c’est l’essentiel.



Et puis, il y a ces beaux vêtements que cette dame du Secours populaire, avec laquelle elle s’est liée d’amitié, lui a donnés. Grand moment de joie pour Louna, jolie préadolescente qui sait savourer ce qui lui est offert. Et aussi pour Angélina - "On fait la même taille et le même poids toutes les deux, alors on peut partager nos vêtements!"

L’espoir d’une "vie normale"

Le papa de Louna vit dans le Nord. Celui de Marley est prêt à prendre la fillette en garde alternée pour soulager son ex-compagne. « Et ce serait bien pour elle de voir autre chose qu’une maman sans cesse allongée sur un canapé ! » Mais il faudrait qu’elle puisse vivre à proximité de lui (il habite dans les quartiers Nord de Nice). Elle voudrait aussi vivre sur le littoral, pour pouvoir conduire régulièrement Marley, qui souffre de cataracte congénitale, à l’hôpital Lenval où la fillette est suivie.

"Maman isolée, handicapée, j’ai tout ce qu’il faut pour accéder à un logement social", sourit, cynique, la jolie brunette.

Déposée il y a près de trois mois, sa demande de logement social - adapté à son handicap, puisqu’elle ne peut plus gravir des marches - n’a toujours pas eu de réponse. Il n’y en a pas de disponibles, lui a-t-on répondu face à son insistance. Et aucune agence n’accepte de lui louer un logement, en dépit des garanties apportées par son père et son beau-père. Mais il y a urgence.



Pour elle, dont l’état de santé ne cesse de se dégrader - "au niveau moteur, mais aussi de la vue" - et qui doit se rentre régulièrement à l’hôpital Pasteur. Pour ses filles, surtout. Pour leur permettre de renouer avec une vie "juste normale".



Une vie normale: sortir avec leur maman pour faire quelques courses, en pouvant emprunter les transports en commun. Rencontrer d’autres personnes, des voisins, avoir des copines…

Une vie des plus banales.

Le Graal, pour cette maman et ses deux fillettes.

Pour contacter Angélina : 06.76.14.06.70. ou par e-mail : morganti@outlook.fr