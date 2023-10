Attaques en Israël : le prince Albert II de Monaco exprime son "effroi"

Dans un courrier adressé à Isaac Herzog, président de l’État d’Israël et diffusé par le Palais princier ce lundi soir, le prince Albert II de Monaco a exprimé sa tristesse face à la situation.

"J’ai appris avec effroi les attaques terroristes qui touchent votre pays et dont on déplore de nombreuses victimes, certaines fauchées au cœur de leur jeunesse. Ma pensée rejoint, dans la tristesse et le désarroi, les familles des personnes disparues ainsi que celles blessées et prises en otages", écrit le souverain monégasque au président Herzog. "Je forme le souhait ardent que les peuples du bassin méditerranéen puissent s’unir autour des valeurs de paix, de justice et de respect, afin qu’ils tiennent en échec ces actes barbares. Je vous assure, ainsi que le peuple israélien, de notre soutien et de notre compassion dans cette cruelle épreuve."