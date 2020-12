April Benayoum, Miss Provence: "Les propos antisémites, ça ne me touche absolument pas"

La plus mauvaise place ? Au lendemain du centenaire du célèbre concours de beauté, qui s’est déroulé au Puy-du-Fou et sans public, nous avons pu échanger avec la jeune Aixoise, "fatiguée, mais heureuse", avant qu’elle ne prenne l’avion pour rentrer au pays.



Pas trop déçue par cette deuxième place ?

Non, vraiment. Je suis extrêmement heureuse du parcours que j’ai accompli. J’estime qu’être première dauphine n’est absolument pas une défaite. En réalité, rien qu’en participant à cette belle aventure, on a toutes gagné. Je garde de très bons souvenirs de cette soirée.



Comment avez-vous ressenti l’absence du public ? Ce n’était pas trop frustrant de ne pas avoir de véritable ambiance dans la salle ?

C’est vrai, c’était un peu étrange. J’avais l’impression qu’on était encore en répétition. C’est pour cette raison que je ne me sentais pas trop stressée. Bien sûr, j’aurais préféré que la salle soit remplie, mais c’est déjà bien que l’élection ait pu avoir lieu. Après, apprendre que 10 millions de téléspectateurs – un septième de la population française ! – ont suivi le show, c’est impressionnant. Mais on n’en avait pas conscience pendant l’élection.



Juste avant que le verdict ne tombe, on vous a vu avec Amandine Petit (sacrée Miss France 2021) vous tenir par les mains et parler. Que vous êtes-vous dit ?

L’élection de Miss France est l’achèvement magnifique d’une aventure qui a duré un mois. Amandine a un peu craqué. J’ai essayé de lui apporter des paroles rassurantes, de la calmer. Et elle en a fait de même en retour. Amandine mérite vraiment son titre de Miss France.



Une réaction aux insultes antisémites dont vous avez été victimes sur les réseaux sociaux?

Je n’ai bien sûr rien vu en direct. J’ai appris l’existence de ces propos par mes proches. C’est triste d’assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas.